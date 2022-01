Kde mám peniaze

Ahojte kamaráti! Toto je posledný článok z trilógie o financiách. V prvom sme rozoberali ako kúpiť dobrý byt, v druhom ako minimalisticky investovať. V dnešnom si dáme trochu bulváru a pozrieme sa, kde mám zakopané peniaze ja. (1)

Hotovosť

Na účte držím 6 mesačných platov. To je základná rada a finančný vankúš pre tri prípady:

Aby ste nemali stres, keď sa vám v byte niečo rozbije (práčka, sprchový kút, auto...) Aby ste nemali stres, keď vám vypadne zub a musíte k zubárovi (alebo využiť hocijakú inú zdravotnú starostlivosť) Aby ste nemali stres v práci, kde po vás šéf hučí a mohli z nej kedykoľvek odísť (resp. nemali stres z prepustenia).

6 mesačných platov (+3 čisté platy z úradu práce) = že kedykoľvek môžete odísť z práce a mať 9-mesačný sabatikal bez toho, aby to ovplyvnilo vašu (alebo rodinnú) životnú úroveň.

Aká presne veľká má byť hotovostná rezerva závisí od viacerých faktorov. Po výške príjmu hlavne od druhu práce. Pokiaľ ste freelencer (fancy slovo pre živnostníka), tak rezervu treba mať skôr vyššiu. Je to povolanie, ktoré nezaručuje pravidelný príjem.

Pokiaľ máte stabilné zamestnanie, kde o zákazníkov nie je núdza (spomínaný zubár), stačí nižšia rezerva.

___

Vzdelanie (do seba)

Investovanie do seba má tú najvyššiu výnosnosť. Ani akcia Apple vám nezarobí toľko, ako vám zvýši budúcu výplatu dobré vzdelanie.

V 2021 som na osobné vzdelanie minul skoro 1.000€. A toto číslo sa rok od roka zvyšuje. Hlavne tým, ako sa mi zvyšuje príjem. Preto je dobré si výdavky na vzdelanie zadefinovať ako percento z príjmu.

Jazyk

Jeden jazyk je samozrejmosť, odlíšiť sa vieš až tým druhým. Stále je ale dosť ľudí, ktorý nevedia ani po anglicky. Investovať sa dá do:

Kurzov

Konverzácií s native speakerom

Dlhodobejšieho pobytu v zahraničí (a tým myslím aj šúpať zemiaky v Anglicku za pár korún, len aby bol človek v anglicky hovoriacom prostredí).

Táto investícia je na prvom mieste, pretože od znalosti angličtiny sa odvíja všetko ďalšie vzdelanie. Väčšina lepších kurzov a kníh sa do Slovenčiny/Češtiny neprekladá. A bez nej budete informácie o súčasnom svete, ktorý sa odohráva hlavne v angličtine, získavať len sprostredkovane (2).

Navyše s plynulou angličtinou už nebudete limitovaný Slovenským pracovným trhom. Z domu môžete robiť aj pre Havajskú firmu na výrobu surfov.

O tom, ako sa učím anglicky a ako si jazyk zdokonaľujem, budem ešte písať, takže hoďte dole email, aby vám to neušlo.

Knihy / noviny

Najlacnejšie a najdostupnejšie vzdelanie sú knihy. Na hocijakú tému, na hocijaký problém. Už od 15€ eur máte text, ktorý vás niečo naučí alebo vám pomôže niečo vyriešiť.

Podobne už od 10€ mesačne môžte mať prvotriedne informácie a kontext o ekonomike, práci, pracovnom trhu z médií ako Financial Times, Wallstreet Journal, Economist, Trends.co.

Kurzy

Kurzy písania, kreslenia, vyjednávania, excelu… Na svete je milión kurzov od 5 korunových po tisíc eurové “cohort base” kurzy s live sedeniami, ktoré vás vedia posunúť o kilometre ďalej. Či už profesne alebo vo vašom bočnom projekte.

____

(Ročné výnosy amerických akcií 500 najhodnotnejších firiem. Hlavný message je, že v akciách neexistuje nič ako “garantovaný výnos“ a nikdy neočakávajte nejaký “priemerný výnos“ v danom roku. To, aký vývoj budú mať jednotlivé akcie alebo celý trh, nevie nikto. Z krátkodobého hľadiska môžete na investovaní do akcií kľudne prerobiť. Investičný horizont by mal byť minimálne 8 rokov.)

Akcie (ETF fondy)

Každé euro, čo mám navyše nad spomínanú 6 mesačnú rezervu, dávam do akcií.

Používam Finax (ako sprostredkovateľa ETF) a portfólio mám zložené zo 100% akcií. Ak by ste mali spraviť po prečítaní tohto článku jednu jedinú vec, tak je to otvoriť si účet vo Finaxe.

Kedysi som používal Americký akciový fond v Tatrabanke. Ale nebol som spokojný ani s poplatkami ani s výkonnosťou.

A hlavne, aktívne manažované fondy is new investičné poistenie.

Na druhej strane treba krotiť očakávania. Výnosy, aké boli posledné tri roky (S&P500 - 29%, 16%, 28%), už len čisto zo štatistického hľadiska nebudú pravdepodobné. To ale nemení nič na fakte, že dlhodobý výnos akcií je okolo 7-8% a pre každého pod 45 rokov žiadna iná investičná alternatíva neexistuje.

____

(Juraj Hrbatý veľmi dobre upozorňuje, že reálne náklady na auto nie sú len amortizácia a servis. Ale aj ušlý zisk, ktorý ste mohli zarobiť, ak by ste peniaze na auto investovali. 50.000€ auto vás v horizonte 15 rokov stojí v skutočnosti dvojnásobok. To je mimochodom dôvod, prečo sú služobné autá jeden z najväčších zamestnaneckých benefitov.)



Auto

Auto je všeobecne jedna z najhorších investícií. Pokiaľ už nie ste milionár a pár desiatok tisíc pre vás nič neznamená. Hocijaké auto nad 20-25.000 je čisto o signalingu a nie o reálnej hodnote auta.

Pri podrobnom prepočte zistíte, že je to najväčší výdavok v domácnosti, časom stráca rapídne hodnotu a sú v ňom utopené peniaze, ktoré mohli zarábať (napr. v akciách alebo nehnuteľnostiach).

Ja vlastním jedno obité 10 ročné Polo, ktorého hodnota je asi 2-3.000€ a plánujem ho ujazdiť do šrotu.



____

Kryptomeny

Len hračka v mojom portfóliu. Mám tam cca 2% majetku. Nastúpil som pomerne neskoro (pred 1,5 rokom). Polovica Bitcoin, polovica Etherium. Viac by som ani neodporúčal. Kryptomeny používam ako alternatívu k držaniu zlata.

Na nákup používam Coinbase burzu (návod na zloženie tu) a kryptomeny odtiaľ sťahujem do hardwarovej peňaženky (návod tu) (3).

_____



Nehnuteľnosť

Ako som písal minule, nehnuteľnosť, v ktorej bývam, považujem za investíciu.

Nehnuteľnosť, ktorú mám navyše na prenájom, je už podnikanie. So všetkými výhodami a nevýhodami podnikania.

Ja sám mám jeden byt (teda hypotéku naňho). A k tomu dve poznámky:

1. Kúpiť čo najskôr (aby ste investovali do trhu)

Ja som kupoval byt pomerne neskoro (až keď som mal 31). A považujem to za jednu z najväčších finančných chýb, aké som kedy urobil.

Dôvod je jediná vec, ktorá takéto správanie ospravedlňuje - žil a pracoval som v zahraničí a nevedel som, ako dlho na daných miestach ostanem.

Pokiaľ ale viete, že v nejakom väčšom slovenskom meste budete niekoľko rokov žiť, máte tam prácu, partnera... tak nie je dôvod na niečo čakať.

Riziko, že do nehnuteľnosti zle investujete, závisí skôr od konkrétneho bytu (či je dobrý alebo zlý), než od samotného realitného trhu.

2. Dať si pozor, koľko v tom máte peňazí

Dnes žijeme už niekoľko rokov v stave, kedy sú hypotéky skoro zadarmo (úrok pod 1%). To je nielen historická anomália, ale aj geografická. Priemer EÚ je dvojnásobný (1,6%) a v Lotyšsku a Maďarsku sú hypotéky skoro 5%.

To, že sa úroky raz budú zvyšovať, je štatistická istota. A preto si treba dobre spočítať, či zvládnem splácať nehnuteľnosť, aj keď úroky narastú (4).

Konkrétne - dnešná 500€ splátka by pri 5% hypotéke stála 860€ (5).

Druhá vec je používanie bytov na investovanie. Kupovať byt za bytom nemusí byť dobrý nápad už len kvôli rozloženiu rizika vášho portfólia. Nie je dobré mať celý majetok v jednom segmente.

Priemerná splátka hypotéky je dnes cca 400€ (pri 150.000€ byte). Po 10 rokoch vám tak váš majetok len v tom jednom byte narastie na 93.000€ (6).

Neodhováram od kúpy, len upozorňujem, aby ste nezanedbávali akciovú časť vášho portfólia.

____

Záver

V hotovosti 6 mesačných platov, lacné auto, jeden byt, trochu kryptomien a všetko ostatné v akciách. A každý rok tisícka na vzdelanie.

Veľmi rád si prečítam váš prístup k peniazom. Takže kľudne mi napíšte, ako pristupujete k budovaniu majetku, akej stratégie sa držíte, aké služby používate, aké odporúčate. (kontakty sú nižšie)

Ak sa zozbiera viac zaujímavých reakcií, určite z nich poskladám samostatný článok.

Ďakujem za prečítanie. A čítame sa o týždeň.

____

____

(1) Článok nie je finančné poradenstvo.

(2) V Česku práve prebieha “aféra”, že 5 členov novej vlády nevie po anglicky a na rokovania si budú brať tlmočníkov. Vrátane ministerky obrany a ministra financií.

(3) Ohľadom kryptomien odporúčam aj blog a kurzy od Juraja Bednára.

(4) Toto je rada hlavne pre 30-40-tnikov. 20-tnici môžú isť na doraz svojej výplaty, pretože tým bude príjem minimálne najbližších 15 rokov rásť.

(5) Úverová kalkulačka.

(6) 400€ x 120 mesiacov + nárast hodnoty nehnuteľnosti o 30%.

Prepočet je len orientačný, ráta s priemerným zdražovaním nehnuteľnosti 3% za rok. Čo je konzervatívny odhad.