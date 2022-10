Trh s nehnuteľnosťami v skratke

(zdroj: Tomas Tenczer)

Nehnuteľnosti vraj budú lacnejšie.



Fakt ale je, že aj za lacnejšie byty budeme platiť viac ako pred rokom.



Nejde len o to, koľko byt stojí, ale za koľko vám na neho požičajú.

Martin Čapo raz povedal, že ak niekto čaká na pád cien, tak sa raz dočká.



Ale vtedy to bude to posledné, čo ho bude zaujímať.



Teraz všetkých zaujíma:

• S&P500 -21%

• inflácia + 14%

• možná recesia

• trojnásobné hypotéky

• neznáme ceny energií



Strop hypoték sa čaká koncom budúceho roka. Niekde pri 5%.

Čo pri našom príklade splátky 510€ v roku 2021, znamená novú splátku 820€.



Ak chvíľu počkáte, tak byt možno kúpite lacnejšie ako pred rokom.

Ale potom za neho budete každý mesiac platiť o 300€ viac.



Názory na ceny nehnuteľností píš do komentáru. Zaujíma ma každý.



Zdroje a H/T:

Genevieve Roch-Decter, Trend, NBS

Výpočet pri 80% LTV, sadzby pri 5 ročnej fixácii, vypočítane kalkulačkou SME Index.