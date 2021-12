11 kníh k Vianociam

Fanúšikmi darčekov tu nie sme. Ale keď už, tak nech je to kniha. A keď už kniha, tak taká, aby ju človek aj prečítal.

Zlé jedlo neexistuje. Sú len zlí kuchári. A neexistuje ani človek, ktorý nečíta. Len ľudia, ktorí ešte nedostali tú správnu knihu.

Prvú a poslednú knihu, čo čítala moja sestra bol Harry Potter. Ale minulý rok kupovala nový byt. Tak som jej kúpil Príručku interiérového dizajnu. A tú knihu nielenže zhltla počas Vianoc. Celú si ju aj opoznámkovala perom a lepkami. A to je ten najvyšší level čítania.

(A áno, toto je prvý knižný tip pre každého, kto si vo vašom okolí kúpil nový byt.)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nižšie ponúkam prehľad vianočných tipov na knižky aj s odporúčaným prijímateľom.

Pred Vianocami sa predá 3x viac kníh ako normálne. Vyberajte svoju ďalšiu knihu s rozvahou. (Zdroj: NPD, US trh v jednotkách kusov r. 2019)

__

Životom na zelenú - Matthew McConaughey

Conaughey je ako Tom Hanks - nepoznám nikoho, kto by ho nemal rád. Životopis dávkuje motivačné citáty pozvoľna, takže nebijú do očí. A nie je napísaný ghostwriterom ale priamo Conaugheym, a to z jeho vlastných denníkov, ktoré si píše od začiatku kariéry.

Odporúčam tým, čo majú radi jeho romantické komédie aj neskoršiu dramatickú tvorbu. A ako jedinú motivačnú literatúru na tento rok.

Takto to vidím ja - George Orwell

Zbierka esejí a stĺpčekov, ktoré napísal Orwell pre Britský Tribune v 40. rokoch. Knihu odporúčam dať niekomu, kto už veľa číta. Orwell je dobrý spisovateľ a toto je dobrá kniha plná zaujímavých názorov a pozorovaní.

Premiér v teniskách, Obyčajný Matovič- Dušan Mikušovič, Peter Bárdy

Podľa prieskumov neznáša Igora Matoviča 80% respondentov. Tu sa nedá šľapnúť vedľa, že by ste ju dali niekomu, kto ho má rád. Odporúčam pre otcov, dedkov a strýkov, ktorí hundrú na politiku.

Pre ľudí, ktorých baví politika vyšiel tento rok aj Obamov životopis v češtine a rozhovory s Ivanom Miklošom.

Náš Evropský deník - Štěpán Hon

Cestopis rodiny, ktorá každé leto ide karavanom do inej (EU) krajiny. Odporúčam pre každého, kto rád cestuje autom, pre mladých rodičov a pre milovníkov karavanov. Sú tam moc pekné fotky a kresby.

Plány B - Eva Borušovičová

Pre dámy. Borušovičovú čítam už dlhšie na SME. Jej texty sú trochu slniečkarske ale kvalitné. Plány B je zbierka jej textov, ktoré píše pre Madam Eva.

Kuchařka - Ottolenghi

Pre mamy. Slovensku dlho dominovali kuchárky televíznych celebrít. Teraz sú zas v kurze tie instagramové.

Kto chce ale vidieť, čo je to naozajstná kuchárska kniha, ktorá čitateľa edukuje a posúva jeho varenie o level vyššie, tak to chce Ottolengiho.

Tento tip môžete použiť opakovane. Kuchárok ma niekoľko a každá z nich je top.

Toto nie je kuchárska kniha - Jozef Koleják

Trochu je. Recepty tam sú. Ale hlavne v nej autor rozoberá jednotlivé prísady, potraviny, jedlá a chute. Historicky aj technologicky.

Toto je pre všetkých gurmánov, ktorí radi jedia a chcú vedieť o jedle viac.

(tento rok vyšla aj 2ka)

Čierne diery - kol.

Kniha, ktorá skrýva svoju univerzálnosť.

Je pre ľudí, čo majú radi históriu - je o starých stavbách.

Je pre ľudí, čo majú radi výlety - stavby v nej sú roztrúsené po celom SVK.

Je pre milovníkov národa - jedná sa slovenské čierne diery.

A je pre každého, kto sa aspoň trochu obtiera o dizajn, lebo je nádherne spracovaná.

17.decembra bude v e-shope dostupné druhé vydanie. Takže pod stromček to stihnete len pri osobnom odbere z Novej cvernovky.

DETSKÝ KÚTIK

Atlas - ako je na tom svet

Deti majú radi mapy. Toto je atlas, ktorý okrem máp vysvetľuje, ako na tom sme (Spoiler: dobre).

Batman: Rok Jedna

Pre každého synovca, vnuka a krstňa. "Knižka" s obrázkami, tomu deti nikdy neodolajú. Vyšší výchovný level je potom kupovať originály v angličtine.

P.S.

Dobrú pomôcku na výber knižného darčeku pripravil aj Martinus: Knihomoľský pomocník

__

Ďakujem za prečítanie.

Ak okolo teba niekto tápe s výberom knižky, kľudne mu pošli tento článok.

Ak ťa článok bavil a máš záujem o podobné témy, môžeš sa prihlásiť na odber môjho Substacku. A nové články budeš dostávať rovno na mail.

Podporiť tvorbu obsahu môžeš aj jednou kávou ☕️.