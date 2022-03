Ako čo najlepšie prežiť vojnu na hranici

Osloboditelia, od ktorých všetci utekajú opačným smerom. Zdroj: UNCHR k 25.3.22.

Najprv pandémia, teraz vojna. Žijeme vo svete neustálych zmien a to pre nás nie je prirodzený stav. Sme potomkovia ľudí, čo ticho šúchali nohami pri ohni. Nie tých, čo odvážne preskúmavali nové jaskyne s medveďmi. Tí mali vždy nižšiu mieru reprodukcie.

Na druhej strane sa náš druh vie adaptovať na všetko. Adaptácia je to, čo nás dostalo na vrchol potravinového reťazca. Pár poznámok, ako sa snažím čo najlepšie prežiť a adaptovať na 20-te roky 21. storočia posielam nižšie.

____

Najdôležitejšie je pokračovať v tom, čo už robíme. Pracovať, zdravo jesť, športovať.

Jednotlivci nedokážu pohnúť vecami, ako je pandémia alebo vojna. Pokiaľ ale budem vo fyzickej a duševnej pohode (1), budem schopný sa dobre rozhodovať, prispôsobiť a postarať o najbližších.

Informácie

Nečítať noviny každý deň. Informácie o svete stačí čerpať z týždenníkov. Čas je prvý filter na oddeľovanie dôležitého od nedôležitého. V Československom priestore môžem odporučiť Respekt, .týždeň, týždňové sumáreDenníkaN a Postoja. Pre anglicky hovoriacich čitateľov: Economist, Foreign Affairs, a týždenné výbery Wall Street Journal.

Twitter je dobrý nástroj, ako prijímať top informácie a analýzy od top ľudí v daných oboroch. Plus sa dostanete k zdieľaným článkom, ktoré na československom FB nenájdete. Oproti FB je tam minimum reklamy a prakticky je bez bulváru.

Ľudia na Twitteri, ktorí v téme Ukrajina stoja za pozornosť: Franz-Stefan Gady, Jan Ludvík, Brabčák, Andrej Poleščuk.

Ľudia na československom Facebooku, ktorý v téme Ukrajina stoja za pozornosť: Tomáš Bella, Lucie Sulovska, Róbert Ondrejcsák.

“Alternatívne médiá” - problém nie sú ani tak nepravdy, ktoré šíria, ako to, že upozorňujú na nepodstatné veci. Dobrý editor vám dá informácie, ktoré potrebujete, vtedy, kedy ich potrebujete. Zavalenie nepodstatnými informáciami vám orientovanie sťažuje.



Príklad: alternatívne médiá videli v Putinovi mierotvorcu a roky ukazovali ruské superzbrane. Dnes vidíme, že Putin vojny rozpútava a jeho super armáde dokáže vzdorovať násobne menšia krajina.



Neboli to informácie, ktoré by boli zjavné klamstvá. Ale boli to vybrané detaily zasadzované do kontextu, ktorý neodrážal realitu.



Jedna vec je vyrobiť prototyp zbrane a druhá vec je schopnosť ruskej ekonomiky ju masovo vyrábať a nasadzovať.

Jedna vec je prezentovať úspechy krajiny, druhá vec je hľadať slabé štrukturálne miesta ekonomiky (2).

____

Osobné financie

Nepanikáriť a nemeniť svoju dlhodobú finančnú stratégiu. Európske aj americké akcie sú po mesiaci tam, kde boli pred vojnou.

Inflácia tu bude dlhšie. Nutnú spotrebu ako nové parkety a novú kuchyňu neodkladajte.



V práci si vypýtajte vyšší plat a vzhľadom na stav pracovného trhu sa nebojte vyjednávať aj z pozície sily: “ Dáš? Nedáš? Nechaj si”. Dlhodobo razím teóriu, že investovať čas a energiu do vyjednania si väčšieho platu je neefektívne. Ľahšie je vždy nájsť nový job s vyšším platom (3).

Nemať všetok majetok v jednom byte v jednej krajine. Aj na Ukrajine nehnuteľnosti rástli. A v Mariupole je teraz 80% bytov zničených. Práve na toto sú vhodné akcie. Tie môžete mať geograficky rozmiestnené po celom svete.

Diverzifikácia je základ. Hlavne v neistých časoch. Pár mojich kamarátov si myslí, ako úžasne zarábajú investovaním do akcií a bytov. Nezarábajú. Keď rastie všetko, nerastie nič. To len peniaze strácajú hodnotu.



Investovanie nie je o zarábaní. Dobré investovanie vás chráni pred pádom na dno. A na to potrebujete eliminovať čo najviac potenciálnych rizík.

Zlato nemáte v portfóliu preto, aby zarábalo. Je tam pre prípad, že nás Rusko zatiahne vojnou do staroveku a vy budete potrebovať staroveké platidlo.



Kryptomeny nemáte v portfóliu, aby ste sa zviezli na ich vlne. Sú tam preto, aby ste mohli časť svojho majetku anonymne a rýchlo dostať z krajiny, keď vašu banku niekto odpojí od Swiftu.

Austrálske akcie nemajú zarábať viac, ako americké alebo britské. Držíte ich preto, že ruské rakety nedoletia do Austrálie.

____

Čo som čítal

Článkov o Ukrajine je milión, týchto päť vo mne zarezonovalo. Najlepšie vysvetľujú, čo sa stalo a čo sa deje.

DenníkN - Ruský propagandista: Mali ste nás za švábov, teraz uvidíte. Ste pre nás trofej, o ktorú sa podelíme s Američanmi (SK, free)

Oči otvárajúci rozhovor s ruským politológom o tom, čo si o nás na Západe Rusi naozaj myslia.

Respekt - Koljo, nečekej, naskoč a jeď, pak se najdeme (CZ, €)

Srdcervúca reportáž z cesty zatemneným vlakom na trase Ľvov–Kyjev–Ľvov.

Marian Kechlibar - O armádě, která bojuje stejně, jako cvičí (CZ, free)

Katastrofálny stav ruskej armády presne vysvetľuje, čo je problém Ruska a prečo je to o toľko menej kvalitný režim, ako ten náš.

DenníkN - Veľvyslanec Káčer: Toto určite nebol Putinov plán, sú len zlé a horšie scenáre (SK, free)

Rozhovor s jedným z veľvyslancov, ktorý vyjednával prijatie do NATO.

Aj o tom, aký bol problém NATO presvedčiť, aby nás k sebe zobrali, ako sme podcenili výchovu k demokracii a problémoch politického marketingu v zlom počasí. Aj ako audio.

Postoj - Po 24. februári - Konzervatívne poučenie z Putinovho zločinu proti Ukrajine (SK, free)

Dobrá analýza, v čom všetkom sme sa o Ukrajine a Rusku posledných 15 rokov mýlili. Nebojí sa strieľať aj do vlastných radov (V. Palka, D. Daniša, J. Čarnogurského).

Optika prehliadaného národa, ktorý si nevie spravovať štát a je vlastne len loptičkou v geopolitickom súperení Západu a Východu, sa teraz zásadne mení. Nech vojna dopadne akokoľvek, Ukrajinci svojím vlastenectvom a odvahou práve píšu možno hlavný príbeh 21. storočia.

Na východ od nás sa tak etabluje veľký národ, ktorý už nebude možné vnímať ako apendix Ruska, ale ako súčasť Európy.

Je zrejmé, že vízia celkom nejasného a po anexii Krymu nereálneho členstva Ukrajiny v NATO bol len okrajový problém.

Ruské ciele neboli obranné, ale imperialistické. Putin svoju obsesiu odhaľoval už predtým, keď sa vo svojich esejách vracal do ďalekej histórie spoločnej rusko-ukrajinskej ríše, len sme to mnohí prehliadali.

____

Grafy týždňa

Aj na mojom Facebooku pár ľudí písalo, že kvôli vojne bude drahší chlieb. Ja v Yeme kupujem chlieb za 4€ už 5 rokov. Skutočný problém s jedlom nebude v Európe ale v Afrike.

Zdroj dát: FAO UN, Our world in data

____

30% pšenice v Afrike pochádza z Ukrajiny a Ruska. Rusko samotné nie je žiaden potravinový gigant. Je to až 13. najväčší exportér potravín. Ale je pravda, že je v top trojke producentov niekoľkých kľúčových potravín, ako je pšenica, jačmeň a kukurica. Potravín, od ktorých sú práve Afrika a Blízky Východ závislé.

Zdroj dát: FAO UN, Our world in data

____

Navyše vysoké ceny potravín korelujú s masovými nepokojmi na Blízkom Východe. Spúšťačom Arabskej jari v roku 2008 boli práve ceny potravín. Prvý tohtoročný protest proti vysokým cenám prebehol začiatkom marca v Iraku.

____

Fotka týždňa

Madelein Albright s ministrami zahraničných vecí Česka, Maďarska a Poľska pri podpise zmluvy s NATO. Zdroj Reuters.

Presne pred 23 rokmi sa Česko, Maďarsko a Poľsko stali členmi NATO. Česká rodáčka a vtedajšia ministerka zahraničia USA Madelein Albright vo svojom prejave tesne na to povedala:

Sľub, že už nič nebude “o vás, bez vás“, je teraz formalizovaný. Ste skutoční spojenci. Ste skutočne doma.(4)

____

Ďakujem za prečítanie. Nezabudnite mi napísať vaše tipy a stratégie, ako čo najlepšie prežiť nadchádzajúce desaťročie.

Týmto článkom končím trilógiu o vojne na Ukrajine a vraciam sa naspať k môjmu kreatívnemu sabatikalu. Čítame sa koncom jari.

____

____

(1) Mne proti pocitu bezmocnosti pomáha angažovanie sa a fyzická pomoc v skladoch, ktoré distribuujú materiálnu pomoc Ukrajine.

(2) Na Slovensku napríklad Nko aj Aktuality stihli po roku Matovičovej vlády vydať dve knihy s veľmi kritickým rozborom premiéra, Oľano a vlády. A v Amerike je každá vojna rozoberaná vo verejnej diskusii na súčiastky.

(3) Uznávam, že táto teória má vekový limit, ktorý som zatiaľ nedosiahol, a preto o ňom nič neviem. Každopádne moja generácia (30-40 rokov) bude na pracovnom trhu dlhodobo získavať na negatívnom vývoji demografie. Na pracovný trh bude chodiť menej a menej ľudí a zamestnávatelia sa budú musieť o zamestnancov biť čím ďalej tým viac a viac.

(4) V angličtine to znie ešte lepšie, takže pripájam:

“The promise of ‘nothing about you without you’ is now formalised; you are truly allies; you are truly home”.