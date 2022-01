Ako donáška potravín šetrí životné prostredie

Týždeň mojimi očami

Po teplých dňoch prišiel chlad. Za posledných desať rokov sa na Slovensku zvýšil podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí zo 14% na 18%. Európska lieková agentúra aj WHO tvrdia, že nový vysoko nákazlivý, ale miernejší variant Omikron posúva Covid z fázy pandémie smerom k trvalo sa vyskytujúcemu ochoreniu, s ktorým ľudstvo bude schopné žiť. "Najzásadnejšia vec, ktorá sa koalícii počas roka podarila, bola výmena premiéra”, zhodnotil svoj pracovný rok Richard Sulík. Nezamestnanosť sa v celej Európe, vrátane Slovenska, vracia na predcovidové čísla. “Ak chcete zmerať rýchlosť, s akou sa mení svet, stačí si spomenúť na koniec roka 2011. Vtedy bol jedinou vážnou starosťou Západu islamský terorizmus a prípadný bankrot Grécka. Čo by sme dnes dali za vtedajšie starosti.” povedal Michal Šimečka pri obhliadnutí za posledným desaťročím. Začali sa fašiangy a v nemecky hovoriacich krajinách šišková sezóna. Nová Nemecká vláda plánuje skorú legalizáciu marihuany a poľnohospodári sa tam chystajú k jej rozsiahlej výsadbe. “Do poslednej bodky sú to hlúposti, ktoré zas dopadnú na úbohé predavačky a zdravotníkov, dávne to terče agresívnych davov.” pripomenula Nataša Holinová, kto bude opäť najviac trpieť kvôli šíreniu posledného covid hoaxu, ktorý klamlivo informuje o protiústavnosti nosenia rúšok a OTP režime. V USA si pripomenuli minuloročný útok na budovu Kongresu, kedy sa dvojtisícový dav snažil prerušiť zasadnutie, ktoré malo potvrdiť oficiálne výsledky volieb a prehru Donalda Trumpa. Táto udalosť stále polarizuje americkú spoločnosť, keďže polovica krajiny si myslí, že išlo o snahu narušiť demokraciu a druhá polovica útok bagatelizuje alebo ho naopak považujú za bránenie demokracie. Bratislavský Istropolis sa bude definitívne búrať. Primátor Trnavy Peter Bročka bude v tohtoročných voľbách kandidovať ako nezávislý. Oznámil to krátko po tom, ako Igor Matovič povedal, že ho vie znova podporiť v kandidatúre. Rusko zhromaždilo na ukrajinskej hranici stotisícovú ťažko vyzbrojenú armádu a pohrozilo, že pokiaľ mu NATO nedá napospas nielen Ukrajinu, ale aj svojich východoeurópskych členov Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Pobaltie, bude vojna.

__

Čo som čítal

Zdroj: Toybox

iRozhlas - Rozdeleni svobodou (CZ, free, 7 min)

Už neplatí, že existuje chudobná, stredná a bohatá trieda. Spoločenských tried je 7. A delenie nie je len o peniazoch (majetok + príjem), ale aj o kultúrnom kapitále (či trávime čas pozeraním Markízy alebo Netflixu), ľudskom kapitále(aké zručnosti a jazyky vieme), pomáhajúcom kapitále (či okolo seba máme rodinu a priateľov, o ktorých sa môžete oprieť) a sociálnom kapitále (akých ľudí a na akých pozíciách poznáme).

Súčasné delenie spoločenských vrstiev ovplyvňuje veľmi veľa vecí, a keď ho človek dobre pochopí, tak sa dokáže v dnešnom svete oveľa lepšie orientovať. Preto sa mu budem v nejakom budúcom článku venovať hlbšie.

Key takeaway

Nelíšime sa len výplatami, ale aj tým, ako blízko alebo ďaleko máme k iným ľuďom, či veríme v zmysluplnosť demokracie, či sa pozeráme viac na Markízu alebo quality TV, aké máme kontakty a väzby, aký vkus a čomu venujeme svoj voľný čas.

Existujú ľudia, ktorí majú vysoký príjem, ale chýbajú im spoločenské kontakty a znalosti, ktoré by im v rýchlo sa meniacej spoločnosti zaručili uplatnenie. A naopak, existujú ľudia, ktorí znalosti majú, ale pracujú v profesiách a na pozíciách, kde nie sú dostatočne finančne ohodnotení.

Existuje 7 tried: 2 vyššie stredné triedy (tretina Česka): Zaistená stredná trieda , ktorá je najbohatšia, ale chýba jej znalosť jazykov a zručnosti potrebné pre moderný pracovný trh.

Nastupujúca kozmopolitná trieda má menší majetok, ale vďaka kontaktom, kultúrnemu kapitálu, jazykom a digitálnym zručnostiam môže rýchlo stúpať. Kozmopolitná trieda je asi najväčšia časť mojej bubliny, takže ešte doplním, že ich najväčšie ohrozenie sú vysoké ceny bývania vo veľkých mestách a nesplatené hypotéky. 3 nižšie stredné triedy (polovica Česka): Tradičná pracujúca trieda s majetkom aj vysokým príjmom, ktorej ale chýbajú všetky ostatné zdroje.

Ohrozená trieda má naopak pomerne dobré kontakty, vzdelanie a kultúrny prehľad, ale svoj potenciál nedokázala naplniť a pretaviť do vyššieho príjmu alebo majetku.

Trieda miestnych väzieb - majú vlastnú nehnuteľnosť a dobré kontakty vo svojom blízkom okolí, ale ostatné zdroje im chýbajú. Strádajúca trieda, ktorej chýbajú všetky kapitály (18% Česka). Elita , ktorá ma dosť z každého kapitálu. V Československu tvorí menej ako 1% populácie. Vzniká stáročnou akumuláciou rodinného majetku a je silne dedičná. Na Západe je jej podiel okolo 5-6% populácie.



Pozice člověka ve společnosti úzce souvisí s důvěrou v ostatní lidi a ve společenské instituce. Od ní se odvíjí jeho přesvědčení – či skepse – k tomu, zda může sám vůbec nějak ovlivnit veřejné dění a jestli je demokracie nejlepší způsob vlády.

__

Posviť si - Jedna dobrá otázka ti môže zmeniť život (CZ, Free)

Pekný projekt na “urob si sám” terapiu. Máločo osvetlí problém ako dobre mierená otázka.

Problémy môžete začať riešiť, až keď zistíte, kde skutočne ležia. Jeden po jednom.

Väčšina ľudí sa ale sťažuje moc všeobecne a moc nekonkrétne. A tak im unikajú jednotlivé menšie problémy, ktoré sa dajú riešiť, a tým človeka niekam posúvať1.

Všetky otázky na stránke sú dobré a stoja za hodinu poctivého vypĺňania. Nižšie len krátky subjektívny výber:

Ktoré priateľské vzťahy udržuješ len z povinnosti?

O čom sa chceš so svojimi blízkymi rozprávať častejšie?

Čo si sa v poslednom čase naučil a v čom si sa citeľne zlepšil?

Koho by si rád ohromil svojimi pracovnými výsledkami? A prečo?

Ovplyvňuje tvoja práca tvoj partnerský vzťah, rodinu, priateľstvo? Ako?

Kto je tvoj najväčší fanúšik?

Udržuješ vzťahy, ktoré ťa vyčerpávajú? Čím ti berú energiu?

Ktoré vzorce správania zo svojej pôvodnej rodiny chceš / nechceš odovzdávať ďalej?

Čo by si chcel, aby na tebe tvoj partner/ka najviac oceňoval a miloval?

Pri akých činnostiach strácaš pojem o čase?

___

Čo som počul

ZKH Rozhovory - Terajší žiaci budú pracovať na pozíciách, ktoré ešte neexistujú (SK, free, 20min)

O tom, ako deti a aj nás čo najlepšie pripraviť na budúce výzvy.

“Hľadať sa” je úplne v poriadku, ale je dobré čo najskôr zistiť svoje silné stránky a tie čo najviac rozvíjať.

Zamýšľať sa, vyhodnocovať, zistiť, ktorý odkaz je ako relevantný a aký je jeho kontext, sú veci, ktoré počítače nebudú schopné jednoducho prebrať. A teda miesta, kde ľudia budú vždy potrební.

Prispôsobovať sa kontextu = zistiť v akomkoľvek prostredí, čo je problém, čo sú jeho príčiny, ako by sa dali riešiť a postupným skúšaním riešenia testovať až do zdarného konca.

Flexibilita sa dá naučiť. Napríklad častým vystavovaním situáciám, kde je potrebné byť flexibilný.

Keď vidím, že ma niečo nevie učiteľ naučiť, tak by som si mal sám zistiť, kde sa o tom viem dozvedieť viac. A nehádzať celú zodpovednosť na pedagógov.

Každý jazyk je plus, ale dnes si s angličtinou vystačíte pri hľadaní práce po celej Európe vrátane nemecky hovoriacich krajín.

__

Dobré ráno - Špeciál s Vedátorom Samuelom Kováčikom (SK, free, 37min)

Prehľad toho, čo sa udialo vo vede za rok 2021. Tiež odporúčam poslednú Lampu, zameranú viac na vesmírne objavy posledného roka.

Key takeaway

Ak nájdeme na Marse alebo Venuši život, tak otázka za milión je, či bude na báze DNA. Ak bude, tak život v slnečnej sústave má jeden pôvod a ľahko sa medzi planétami presúva (napr. asteroidmi).

Ak nie, tak to znamená, že život vzniká relatívne často na rôznych miestach vo vesmíre.

Výskum mimozemského života sa začína uberať skúmaním atmosfér rôznych planét a stopami po zlúčeninách, ktoré môžu produkovať len živé organizmy.

Objavy pomocou urýchľovača častíc v CERNe začínajú strácať na dynamike, pretože väčšinu ľahko odhaliteľných vecí sme už objavili. Nové objavy vyžadujú dlhšie experimenty a zber dát v horizonte rokov.

To, že by kvantové počítače vedeli hneď prelomiť všetky šifry, je preháňanie. Výpočty na kvantových počítačoch budú stále veľmi drahé a náročné a šifrovanie, ktoré už dnes používame, sa dá vždy ľahko skomplikovať.

Technológia CRISPR na manipulácie génov nie je dôležitá preto, že by vedela zmeniť už žijúcich ľudí (to nevie), ale pomocou genetickej úpravy si môžeme upraviť niečo, čo nám poslúži ako vakcína alebo iné liečivo. Zlacnenie tejto technológie prinesie viac lepších liekov v nasledujúcich desaťročiach.

__

Obrázok týždňa

Bratislava odfotená z balóna Antonom Schleinom v roku 1905.

__

Graf týždňa

Žiť ekologicky nie vždy znamená stratu pohodlia.

Objednať si donášku potravín domov vie ušetriť až 6x viac emisií, ako keď si po nákup zájdete sami.

Ako je to možné?

__

Tweet týždňa

Nepotrebujeme viac času. Potrebujeme sa len viac sústrediť.

Menej projektov. Menej záväzkov. Menej povinností. Menej zodpovednosti.

Pozorne si vyberte, čomu sa chcete venovať. A do toho choďte naplno.

___

