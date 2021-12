Ako palmový olej zachraňuje dažďové pralesy

Slovenské domácnosti navštívil Mikuláš a čerti. Majitelia Apple produktov si ich budú môcť opravovať sami. Americká firma, ktorá sa tejto iniciatíve dlho bránila, začne zverejňovať manuály a predávať nástroje potrebné k opravám. Škodovke na Slovensku padajú predaje aút na úkor Kie a Hyundaiu. "Je to férové? Asi sa zhodneme, že nie každý robí informované rozhodnutie, nie každý má kritické myslenie a vzdelanie. Teraz ich máme hodiť cez palubu?" Opýtala sa Zuzana Kovačič Hanzelová Igora Rattaja po tom, ako povedal, že neočkovaní majú dávať v nemocniciach prednosť očkovaným. Mesto Stillwater v Oklahome ponúka ľuďom pracujúcim na diaľku 7.500$, ak si z neho spravia nový domov. Tretia vlna pandémie dosahuje vrchol pri podobnom počte obetí ako minulý rok - 100 denne. V Bratislave nasnežilo 20 centimetrov snehu. Igora Matoviča na Facebooku zaujímalo, že ak prezidentka Zuzana Čaputová kritizuje vládu za chaotické rozhodovanie, aký lockdown by teda zaviedla ona. Odpovedala: “Toto je presne ten omyl, keď si politici myslia, že my všetci – národ, politici v rôznych funkciách by sme mali mať názor. Ak by som bola v pozícii predsedu vlády, tak mám tím odborníkov a dôverujem im, pretože za to vo výsledku politicky zodpovedám.” Domácnosti vykurujúce plynom za neho zaplatia od januára o 20€ mesačne viac. Cez víkend sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia Václava Havla. Dotkli sme sa slnka. Americká sonda Parker Solar Probe sa dostala do najvyššej časti atmosféry slnka - koróny - a zbiera z nej častice a dáta o jeho magnetickom poli.

Trend - Zamestnanec sa stal kráľom na napnutom trhu práce. Kam zmizli všetci ľudia? (€, SK, 12 min)

#trh práce

Problémom pracovného trhu sme sa venovali minule. Ale skôr z globálneho a US pohľadu. V Trende ale tento týždeň rozoberali naše lokálne problémy. Článok Ronalda Ižipa je dobrý a rozhovory so šéfkou Profesia.sk Ivetou Molnárovou sú dobré vždy.

Key takeaway

The Atlantic - Unhappy Returns ($, EN, 11 min)

#online nakupovanie

Amanda Mull píše veľmi dobré deep dive články o online nakupovaní. A o tom, čo všetko prechod na nový spôsob nakupovania znamená.

Hlavná správa tohto článku je, že by sme sa mali zbaviť častého mýtu online nákupu - tovar, ktorí vrátite pravdepodobne nebude znova naskladnený a poslaný ďalšiemu zákazníkovi. Firmy ho často len vyhadzujú. Lebo je to najlacnejšie riešenie.

(Celkovo mi je táto téma veľmi drahá. Ako človeku, ktorý dlhodobo pracuje v supply chain, a ako minimalistovi. Do budúcna budem prinášať viac článkov a sumárov k problematike online nakupovania - takže ak vás to zaujíma, prihláste sa na odber.)

Key takeaway

It sounds harmful and inefficient—all the box trucks and tractor trailers and cargo planes and container ships set in motion to deal with changed minds or misleading product descriptions, to say nothing of the physical waste of the products themselves, and the waste created to manufacture things that will never be used. That’s because it is harmful and inefficient. Retailers of all kinds have always had to deal with returns, but processing this much miscellaneous, maybe-used, maybe-useless stuff is an invention of the past 15 years of American consumerism. In a race to acquire new customers and retain them at any cost, retailers have taught shoppers to behave in ways that are bad for virtually all involved.