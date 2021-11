Ako sme si prestali kupovať darčeky

Minulý mesiac som začal šíriť v rodine ideu "Vianoce bez darčekov". Krik, plač, hádzanie sa o zem? Nie. Až prekvapivý súhlas a podpora.

Prečo?

Dnes majú všetci všetko. A to, čo nemajú (väčší byt, väčšie auto,...) im aj tak nikdy ako darček nedáte.

Do módy prišli užitočné a zážitkové darčeky. Ale aj pri nich vzniká problém.

Chcete ukázať rodičom, ako žiť viac eko? Nakúpiť im v bezobalovom obchode? Dať mame prášok na pranie, pár prázdnych fliaš a adresu, kam môže chodiť na refill?

Prečo čakať? Prečo nepomôcť planéte hneď.

Máte sestru, ktorej v zime praskajú ruky? Nájdete v DMke zábal na ruky, ktorý by jej mohol pomôcť?

Prečo čakať až do polovice zimy, kedy ma ruky úplne zničené. Dať jej to ako darček môžete rovno v septembri, keď ste to objavili.

Chcete otca zobrať na dobré jedlo? Dať mu voucher k Mäsu od Romana?

Prečo ho nezobrať hneď? Čakáte až zas všetko zavrú na 3 mesiace?

Brat má nový job? Urobiť dobrý prvý dojem potrebuje hneď. Rovnako ako košeľu na mieru od Tom Steeda. Dostať ju v decemberi je mu na nič.

Nehovoriac o tom, že ľudia sú dnes časovo vyťažení. A na tú obálku so vstupom do Saunie, čo dostali, ľahko zabudnú.

Lebo

Osobne mám s darmi niekoľko problémov (1):

Ekologický: každý nevhodný dar sa musí vyrobiť, prepraviť a nakoniec vyhodiť. Za mňa nie je ekológia kupovať vec z eko-udržateľnej fabriky. Za mňa je ekológia vec nekúpiť. Aby sa nemusela ani vyrobiť.

Morálny: Veľa darčekov rozmaznáva deti, a tie potom trpia paradoxom voľby . Plus darčeky vytvárajú tlak na našich najbližších počas najstresujúcejšieho obdobia v roku (2).

Minimalistický: Ľudia majú okolo seba moc vecí. Všade. Na stoloch, v kuchyniach, v garážach, v kanceláriách. Mne sa na to ako minimalistovi ťažko pozerá. A nedokážem to podporovať kúpou ďalšej zbytočnej veci.

Paradox voľby je klasický problém spoločnosti, ktorá žije v nadbytku. Keď má človek veľa možností, tak si vyberá dlhšie, ťažšie a nakoniec býva s výslednou voľbou menej spokojný.

Ako?

Takúto vec nemôžete povedať v rodine všetkým naraz. Na to treba starú dobrú salámovú metódu.

Oznamovať to po jednom. A ani to nemusíte vytiahnuť. Začiatkom decembra každý príde s tým: "A čo chceš pod stromček?"

"No, nič. Poďme sa len cez víkend najesť a povieš mi, ako sa máš.”

Čakal som ostré protesty. Ale sám som bol prekvapený, ako pozitívne ľudia okolo mňa reagujú (3).

Ako pri každej reforme, aj tu je základ komunikácia. Tej nie je nikdy dosť. Uisťovať všetkých, že keď nič nedostanem, tak sa naozaj neurazím.

Na mladšie ročníky používať argument ekológiu, na staršie Vianočný pokoj.

Druhá rada je nerobiť to polovičato. "Polovičná reforma je horšia ako žiadna" (I. Mikloš). Naplno do toho. Zapojte čo najviac ľudí. Získajte spojencov. Nech pod stromček neprenikne ani jedna zabalená krabica.

Ako hovorím v práci, hlavné je mať prichystanú výhovorku. A táto sezóna s rozbitým zásobovacím reťazcom a lockdownom poskytuje nepriestrelné výhovorky. Darček nebol / neprišiel / stratil sa (4)…

Samozrejme vždy sa nájde nejaký sabotér, ktorý bude protestovať. Nejaký materialista, ktorý si darmi vynucuje priazeň. Ale tým sa nenechajte znechutiť.

Prvé Vianoce budú tak či tak trochu trápne. Ale odpor treba prekonať. Druhé budú lepšie a v 2023 už ani nebudete vedieť, čo je to "wishlist".

Hlavné je vyhnúť sa prípadom, kde vám jeden človek niečo dá a vy jemu nie.

To, že ľudia majú priveľa vecí, dobre ilustruje nárast “self-storage“ priestorov. Za posledných desať rokov ich počet rastie exponenciálne, a pritom sa ich obsadenosť stále zvyšuje. Zdroj dát: US Cencus Bureau, Neighbor (dáta sú za U.S. trh)

Záver

Preto tento rok namiesto darčekov zoberiem otca na steak k Romanovi. Mamu na víkend do Edinburgu. A sestru do Rum papa, aby si pri ochutnávke vybrala nejaký poriadny rum.

Nie voucher. Nie obálka. Normálne sa s nimi dohodnem a normálne na tie miesta pôjdem s nimi.

A moja zrzka? Tá by mi tento zákaz darov nikdy neodpustila. Takže jeden darček nakoniec kúpim aj ja.

Takže minimalizmu a ekológii zdar. A tí z Vás, ktorých som nepresvedčil na Vianoce bez darčekov, nebojte. O 2 týždne mám prichystaný článok: "7 Vianočných tipov na knižný darček (na poslednú chvíľu)".

P. S.

Existuje ešte niekoľko dobrých charít, ktoré poznám, podporujem a ich práca má zmysel. Pekný dar je v mene niekoho na ne prispieť.

Vagus (pomoc ľudom bez domova)

Adopcia na diaľku (pomoc konkrétnym deťom v Afrike a Ázii so vzdelaním a budúcnosťou)

Človek v ohrození (darovanie úžitkových zvierat do rodín v Afrike a Ázii)

Dobrý anjel (priama podpora konkrétnej rodine)

____

Poznámky

(1) A materializmom.

(2) Uzávierky vo firmách, vyšší počet objednávok, polovicu decembra nikto nepracuje, všetci sú v obchodoch, kuriéri sa idú zblázniť,...)

(3) "Uf, hneď mám ľahší život." / "Super, nemusím sa dohadovať s kuriérmi." / "Konečne Vianoce bez stresu." / "Všade som rozprávala, že tento rok naozaj neviem, čo ti mám kúpiť."

(4) Ja mať dnes deti, tak im už rok hovorím, že dostanú Playstation 5. Ten sa na Slovensku prakticky nedá zohnať. A máte vystarané minimálne na 2 Vianoce, 2 narodeniny a 2 meniny.