Prečo ľudia nechcú deti?

Týždeň mojimi očami

V Bratislave rozsvietili vianočný strom a sneh prišiel aj do nížin. Angela Merkelová mala rozlúčkový prejav, kde povedala, že je pre ňu pocta, že mohla riadiť krajinu, v ktorej nevíťazia populisti, vyzvala ľudí aby netolerovali nenávisť a aby sa vždy snažili vidieť svet očami toho druhého. Nedostatok papiera a vyššia produkcia kartónov začína spôsobovať odklady vo vydávaní nových kníh. Oslávili sme svetový deň toaliet, ktorý upozorňuje na fakt, že 4,2 miliardy ľudí žije bez hygienických záchodov, čo je oveľa viac ako ľudí bez mobilu. Tretia vlna covidu zosilnela natoľko, že sa vyhlásili lockdown, k očkovaniu začal vyzývať aj Peter Pellegrini a okolité štáty rozprávajú o povinnom očkovaní. Túto zimu máme dosť ventilácií, ale čo chýba, je personál, ktorý po druhej vlne odišiel zo zdravotníctva. Tantiémy za "All I Want For Christmas Is You” zarábajú Mariah Carey 2 milóny USD ročne. Pred 70 rokmi umrel Stalin a pred 62 rokmi sa Stalinov štít premenoval naspäť na štít Gerlachovský. Prieskum z novembra ukázal, že americkú NBA pozerá viac Číňanov, ako Američanov. "Česká pop music je už roky na úplném dnu, a když si občas naladím v autě české rádio, udělá se mi fyzicky zle, takže musím zastavit, abych se vyblil" povedal raper Martin Pohl pri preberaní Českého zlatého slávika v kategórii hip hop. Majiteľ spoločnosti Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj uistil českú a slovenskú verejnosť, že lyžovačka bude. Zlé počasie v Brazílii, Etiópia na pokraji vojny a covid vo Vietname vytlačili cenu kávy na 10-ročné maximum. Skorá korekcia sa nepredpokladá. Zimné Olympijské hry v Pekingu by mali začať o 60 dní.

Čo som čítal

Sam RO - 11 reasons why there are millions of unfilled jobs (€, EN, 4 min)

#trh práce

Pred mesiacom som písal o veľkej rezignácii, ktorá sa deje v USA. Zamestnanci opúšťajú prácu a nevracajú sa do novej. Pár ľudí sa ma pýtalo, kde všetci teda sú. Sam Ro píše o týchto dôvodoch:

Veľa ľudí sa bojí nakazenia

Veľa čelí problémom s chorými deťmi a tým, že sú zavreté školy

Veľa šlo do (predčasného) dôchodku

Imigrácia počas pandémie výrazne poklesla

Menej ľudí má viac zamestnaní naraz (kvôli tomu, že sú lepšie platené)

Silná, a na USA netypicky veľká, sociálna podpora pre nezamestnaných

DenníkE - Čo zastaví divoký rast cien bytov? (tri scenáre) (€, EN, 5 min)

#nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti a prognózy - to tu máme všetci radi. Divoký rast cien nehnuteľností na SVK môže zastaviť:

Obmedzenie dopytu Vyššími daňami na byty alebo prílevom nových bytov (ani jedno z toho sa v tomto volebnom období neudeje). Ekonomická kríza: Skokový nárast nezamestnanosti na 15-20% by behom 1 roka mal vplyv na ceny (na rok 2022 sa ale predpokladá 5% rast ekonomiky a rast reálnych miezd). Pomalé hľadanie rovnovážneho stavu: „Na ceny realít bude mať najväčší vplyv demografia, miera migrácie a klimatická zmena. To bude ovplyvňovať, koľko ľudí bude nové bývanie kupovať. Dosah sa nedá odhadnúť, sú tam faktory oboma smermi, ale bude to mimoriadne dynamické obdobie (horizont 20-30 rokov).”

Čo bude ovplyvňovať cenu bývania v horizonte 20-30 rokov?

(A na čo treba myslieť, ak čakáte, že investičný byt bude prilepšenie k dôchodku)

Pokles obyvateľstva plus jeho prestarnutia. V menej atraktívnych regiónoch bude viac voľných bytov. To bude ceny brzdiť. Ale menej pracovnej sily bude vytvárať tlak na rast miezd.

Kvôli rastúcej rozvodovosti a single životu bude na SVK viac domácností.

Bude pokračovať migrácia z vidieka do miest a na SVK budú pribúdať regióny, ktoré sa budú vyľudňovať (tam ostane len rekreačný potenciál).

Môže pokračovať odchod mladých ľudí z krajiny kvôli nízkej kvalite verejnej správy. Alebo naopak, lepšie riadenie krajiny1 a remote work môže Slovákov zo zahraničia prilákať naspäť.

„Trh alebo regulácia budú vyžadovať čoraz energeticky efektívnejšie budovy a ceny nehnuteľností budú čoraz viac reflektovať ich uhlíkovú stopu.” Inak povedané tak, ako sa búrajú nehnuteľnosti, ktoré nespĺňajú moderné dispozičné riešenia, tak sa o 30 rokov môžu búrať nehnuteľnosti, ktoré nespĺňajú uhlíkovú stopu) .

Zdroj: Bullet Journal

Bullet Journal - Setting up for 2022: Annual Review (free, EN, 2 min)

#notetaking

Koniec roka je pre všetkých, čo majú fyzické zápisníky, sviatok. Počas ktorého rituálne prechádzajú do nového zošita.

Na blogu Bullet Journal je pár dobrých rád, ako si môže urobiť reflexiu minulého roka každý.

Pri "year review" sa môžete spýtať a odpovedať si na nasledujúce otázky:

Kde som strávil najviac času? (Čítaním? Dochádzaním do práce?)

Aký bol pre mňa tento rok? (Dobrý.)

Čo fungovalo a čo nie? (Vystúpiť z komfortnej zóny introverta a hovoriť ľuďom o mojom newslettri.)

Čo chcem robiť viac a čo menej? (Ktorých ľudí stretávať viac, ktoré podniky podporovať, koho sledovať na sociálnych sieťach?)

Čo som sa tento rok naučil? (Že každá rekonštrukcia je vždy 3x pôvodný budget)

Čo som počul

Zlé peniaze, dobrý život - Korekcia v akciách možno príde, ale aké sú alternatívy? (free, SK, 65min)

#investovanie

Celé dobré. Ale zaujal ma rozbor prečo Slováci nemajú radi investovanie:

Nízka finančná gramotnosť. Tá sa neučí na školách a väčšinou prechádza len z rodičov na deti. Zlé skúsenosti. Po páde komunizmu prišli nebankovky, privatizácie (kedy ľudia menili veľké majetky za mikrovlnky), dot.com bublina a finančná kríza v 2007. Historická skúsenosť. Investovanie (do akcií) nie je v obľube ani v Rakúsku a Nemecku. Investovanie je skôr doménou Anglosasov, kde sa na seba museli ľudia viac spoliehať. Na Slovensku boli dlho k dispozícii drahé a nevýkonné produkty2.

Čo som videl

Netflix - Animal (€, CZ, 6x25min)

#dokument

Mám rad seriály o prírode. Aj keď to je trochu fejk a tá farebná BBC/National Geographic príroda neexistuje.

Animal sa mi ale páčil obzvlášť. Okrem mačkovitých šeliem, ktoré musia byť všade, tu dali priestor aj psom.

Key takeaway:

Psi majú menšiu ale univerzálnejšiu čeľusť ako mačky. Preto vedia jesť aj vegetariánsku stravu.

Jedna z evolučných výhod psov je, že rodičia ostávajú spolu. A o mláďatá sa starajú rovným dielom. Tam pramení aj ich vzťah/vernosť k ľuďom.

Hyeny, na rozdiel od vlkov, nejedia podľa hierarchie. Keď niečo ulovia, tak sa dostane na každého.

Vytie odhaľuje veľkosť a silu svorky na kilometre ďaleko

Prvý domestikovaný pes bol pravdepodobne vyhnaný vlk, ktorý robil psie oči pred jaskyňou, aby dostal nejakú kosť.

Graf týždňa

Odpovede bezdetných ľudí vo veku 18-49. Zdroje dát z USA, Pew research, Statisa. Povolené boli viaceré odpovede.

Hovorí sa, že ľudia dnes nemajú deti kvôli tomu, že svet sa rúti do záhuby. V skutočnosti je to dôvod na bezdetnosť len pre 5% ľudí. Väčšina ľudí deti proste len nechce.

Tweet týždňa

Obrázok týždňa

A toto je jedna dobrá reklama na McDonald.

