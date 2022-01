Čo robíme na mobiloch 5 hodín denne?

Svetový priemer času stráveného na mobile je skoro 5h denne - tretinu bdelého času1.

V Ázii trochu viac, v Európe trochu menej.

Než sa začneme pohoršovať, treba si uvedomiť, že veľa ľudí už nepozerá telku, ale Netflix, rodičom síce nevolá, ale má s nimi video call cez Whatsapp, na dovolenku nekupuje mapy, ale sťahuje Sygic a Google maps, neplatí si trénera, ale cvičebné programy vo fitness appkách, nechodí do knižnice, ale prednášky z Harvardu pozerá na Youtube, nekupuje si knihy, ale ebooky a namiesto promenády v Auparku nakupuje veci cez Alzu a About You.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po desiatich rokoch od uvedenia prvého iPhonu sa z telefónov stali moderné verzie švajčiarskych nožíkov.

Najnovšia štúdia App Annie detailne opisuje správanie ľudí na mobiloch. Nižšie môj výber najzaujímavejších trendov.

____

Čas strávený na FB stagnuje, na Whatsappe klesá, na Instagrame rastie rovnakým tempom už 4. rok a všetci sú samozrejme na TikToku.

Facebook drží svoju dominanciu hlavne vďaka zákazu TikToku v Indii.

Ten bol udelený aj ďalším 60-tim čínskym aplikáciám ešte počas leta 2020 z dôvodu porušovania súkromia užívateľov a nelegálneho zberu dát.

____

Od začiatku pandémie sme začali pozerať viac videí na Yotube a Netflixe.

Až na Čínu.

Tam sa pozornosť konzumentov presmerovala na krátke Tik-Tok videá.

____

Fitnes appky sa sťahujú o 20% viac ako pred pandémiou. Medzi mladšími vedú appky na meditáciu (Calm a Headspace), medzi staršími appky na meranie krokov (Strava).

____

Za prémium účty v randiacich aplikáciách (Tinder, Badoo) si priplácame častejšie. Až na výnimku Indie, kde tržby v tomto segmentu klesajú.

____

Finančné aplikácie (ako Revolut, Coinbase, N26) sú na vzostupe hlavne v Latinskej Amerike, kde 70% ľudí nemá účet v banke a 80% ľudí nemá kreditnú kartu. Takže ľudia sú tam náchylnejší skúšať alternatívy klasických bánk.

____

Ďakujem za prečítanie.

Ak Ťa článok bavil, môže Ťa aj môj Substack. 2x do mesiaca posielam +250 ľuďom najzaujímavejšie veci, na aké som narazil. Zadaj svoj mail a môžem aj tebe.

Obsah podporíš, ak článok prepošleš niekomu, koho by mohol zaujímať.

Alebo môžeš autorovi zobrať jednu kávu ☕️.

Sledovať ma môžeš aj na Instagrame, Facebooku, Twitteri a Linkedine.

____

Zdroje:

Ikony - Flaticon.com

App Annie - The State of Mobile in 2022: How to Succeed in a Mobile-First World As Consumers Spend 3.8 Trillion Hours on Mobile Devices