A je tu zas alebo Keď Banská Bystrica 29. 8. 2026 tlieska novému Adolfovi

Pre tých, ktorí film nevideli... obsah pojednáva o tom, že Adolf Hitler sa nečakane prebudí v 21. storočí v súčasnom Berlíne. Ľudia si myslia, že ide o geniálneho imitátora alebo stand-up komika, vďaka čomu sa z neho stane televízna hviezda a idol verejnosti.
Pri pozeraní filmu som mala zvláštne pocity, ktoré sa miestami striedali so zimomriavkami. Akí sme my ľudia naivní, dôverčiví a prepáčte, sprostí... Bolo by v skutočnosti toto naozaj možné?
Dnes som si na túto otázku jasne odpovedala.
TA3 dnes Slovensku sprostredkovala oslavy SNP s príhovormi našich politických špičiek. Pri jednom z nich mi vyšlo mimovoľne z úst... a je tu zas. Za potlesku a ovácií ľudí, ktorí stáli/sedeli v patričnej vzdialenosti od pódia a upierali oči k svojmu Adolfovi.
Pozn. autorky:
Ďakujem pani Porubänovej, sociologičke, ktorú redaktor TA3 vyzval, aby prejav okomentovala a ona to odmietla. Dôvod, prečo to urobila, nemusela vysvetľovať. Jej zhnusený výraz tváre svedčil o všetkom...