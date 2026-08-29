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29. aug 2026 o 14:54
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A je tu zas alebo Keď Banská Bystrica 29. 8. 2026 tlieska novému Adolfovi

Nedávno mi jeden z čitateľov mojich blogov odporučil, aby som si pozrela film A je tu zas. Pozrela som si ho (a nebanujem). A dnes? Dnes som na TA3 zhliadla thriller k 2. dielu.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Pre tých, ktorí film nevideli... obsah pojednáva o tom, že Adolf Hitler sa nečakane prebudí v 21. storočí v súčasnom Berlíne. Ľudia si myslia, že ide o geniálneho imitátora alebo stand-up komika, vďaka čomu sa z neho stane televízna hviezda a idol verejnosti.

Pri pozeraní filmu som mala zvláštne pocity, ktoré sa miestami striedali so zimomriavkami. Akí sme my ľudia naivní, dôverčiví a prepáčte, sprostí... Bolo by v skutočnosti toto naozaj možné?

Dnes som si na túto otázku jasne odpovedala.

TA3 dnes Slovensku sprostredkovala oslavy SNP s príhovormi našich politických špičiek. Pri jednom z nich mi vyšlo mimovoľne z úst... a je tu zas. Za potlesku a ovácií ľudí, ktorí stáli/sedeli v patričnej vzdialenosti od pódia a upierali oči k svojmu Adolfovi.

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Pozn. autorky:

Ďakujem pani Porubänovej, sociologičke, ktorú redaktor TA3 vyzval, aby prejav okomentovala a ona to odmietla. Dôvod, prečo to urobila, nemusela vysvetľovať. Jej zhnusený výraz tváre svedčil o všetkom...

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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  • Počet článkov:  1 244
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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