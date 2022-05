Ako vyzerá, keď pravda víťazí?

A to i napriek tomu, že ho nepočula.

Pršalo jej do uší a stála za ním približne meter, teda príliš ďaleko, aby mohla cez prúdy vody vnímať jeho príhovor do mikrofónu. Navyše... bol k nej chrbtom, čo samo o sebe znemožňuje chápať význam slov vypusteným smerom dopredu. Navyše... vraj v čase, keď jej kolega Blaha urážal hlavu štátu, práve diskutovala s iným členom strany na pódiu.

A to ma zaujalo.

Záznam z umeleckého vystúpenia Smeru na pódiu v Nitre som si pozrela včera a prisahala by som, že pani Beňová tak, ako ostatní členovia partaje, reagovala na Blahove slova s potuteľným úsmevom a súhlasným prikyvovaním hlavou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nuž, asi som sa zmýlila. Som predsa len a len starnúca žena, všetko vrátane zraku a spomienok sa mi už zahmlieva, krátkodobá pamäť odchádza, tak sa mi to v hlave asi trochu pomotalo. Veď ona tam bola, ona musí vedieť, čo počula, ona, ako náš predvoj v EÚ, by predsa médiám neklamala.

A keby len toto.

Ako vyplynulo z následných vyjadrení v dnešných televíznych novinách, kolegu Blahu nepočul nikto zo Smeru. A to, povedzme si pravdu, je buď v priamom prenose zachytený úkaz nitrianskeho paranenormálneho javu alebo najväčší dôkaz objektivity a pravdy. Prítomní síce súhlasne kývali hlavou, ale na pódiu nepočuli nič. Jediné, čo počuli, boli nezvládnuté emócie Nitranov, ktorí sa z ničoho nič pod pódiom rozbesnili, začali slovne urážať prezidentku, čo členov Smeru, ako píšu vo svojom facebookovom statuse, ľudsky mrzí.

Ale čo oni môžu za to, že obyvatelia Nitry sú emocionálne labilní a nevedia, čo sa na verejnosti patrí?

A odniesol to chudák Ľuboš, ktorý v podstate nič, lebo on bol na pódiu len muzikant.

Členovia strany Smer toto samozrejme citlivo vnímajú ako krivdu. Stoja pri svojom kolegovi, ktorý bol krivo obvinený. Hlboko sa hromadne zamysleli a pocítili kolektívnu povinnosť na facebooku zdôrazniť, že takto to ďalej nejde a že by sa malo prihliadať i k nepísaným právam politikov: „že sloboda slova a najmä sloboda slova u politika zahŕňa aj právo tohto politika používať nadnesené, prehnané, šokujúce a nepekné vyjadrenia, ak je potrebné zvýrazniť vážnosť situácie.“

Nuž, osobne si myslím, že toto je tak hlboká myšlienka, že by bolo dobré ju uchovať, ba čo viac, mohla by sa nejakým činom vsunúť i do Ústavy, prípadne nejakých európskych nót. A možno i v zrýchlenom konaní.

Takže vážení, až počujete z úst politických elít slová od p..., k..., č.... atď., nepohoršujte sa a nepozastavujte sa nad tým. Je to celkom normálne a politik len zvýrazňuje vážnosť situácie.

A propos...

Možno to nie je podstatné, ale nemal by niekto prvky novej politickej kultúry u nás predstaviť aj politickým predstaviteľom iných štátov. Aby na to boli pripravení. Taký Macron alebo kráľovná Alžbeta by sa mohli zľaknúť, ak by ich naše politické špičky na zdôraznenie vážnosti situácie oslovili ty k... alebo ty p....

Zdroje:

https://www.facebook.com/search/top?q=strana%20smer

https://slovensko.hnonline.sk/27454716-sloboda-slova-dava-politikovi-moznost-pouzivat-aj-nepekne-slova-tvrdi-smer-benova-nesuhlasi-s-vulgarizmami