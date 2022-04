Akty XY alebo Kde sa zasekol Robert Fico?

Robert Fico popiera špekulácie médií, že by víkend strávil v Spojených arabských emirátoch.

Kde teda bol?

Myslela som si, že celú záhadu dnes objasní v relácii Na telo investigatívec Kovačič, ktorý si predsedu Smeru do relácie pozval, no mýlila som sa. O tajomnom výlete nepadlo ani pol slova. Človek je však tvor zvedavý, zaujímajú ho rôzne paranormálne javy a dozvedieť sa, v ktorom časopriestore pán Fico na dva dni skončil, by bolo možno veľmi zaujímavé.

Poďme si teda zhrnúť fakty:

- Prišiel Robert Fico na letisko s kuframi?

Prišiel.

- Nastúpili dvaja kamaráti a jedna kamarátka do súkromného lietadla?

Podľa fotografií o tom nie je pochýb.

- Potvrdil Robert Kaliňák, že sa let uskutočnil?

Potvrdil.

Kde teda Robert Fico počas letu do čerta zmizol?

Ak vychádzame z premisy, že predseda Smeru neklame a v emirátoch naozaj nebol, sú možné len štyri vysvetlenia:

a) Robert Fico s kamarátkou Katkou nastúpili i so zavazadlami do lietadla, tam si z doposiaľ neznámych príčin let rozmysleli a vystúpili niektorým z bočných východov bez toho, aby si ich fotograf všimol.

b) Robert Fico s kamarátkou Katkou do lietadla nenastúpili, boli to dabléri, ktorí im pomohli zmiasť novinárov.

c) Robert Fico sa s kamarátkou Katkou vytratili z lietadla pri medzipristátí v Turecku a strávili tam dva dni v tureckom sede pri tureckej káve a tureckom mede v tureckých kúpeľoch.

d) Robertovi Ficovi a jeho kamarátke Katke sa tak zapáčilo súkromie v súkromnom tryskáči, že Roberta Kaliňáka vypustili nad emirátmi na padáku z lietadla a celé dva dni lietali nad východnými krajinami a kochali sa pohľadom dolu. Ak bol let lacný, ako to tvrdí pán Kaliňák, nečudujme sa. Lepšie mať lacné ubytovanie a stravu vo vzduchu, ako draho platiť hotel v Abú Zabí.

Je síce fakt, že existuje ešte piata možnosť, ale je tak nepravdepodobná, že ju uvediem len okrajovo: Do emirátov doleteli len Robert Kaliňák s Katkou. Predseda Smeru zostal hore a navštívil toho na nebesiach.

Nuž a teraz si vyberte....