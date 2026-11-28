Každý deň sa tam zlietali husy, kačice, morky a sliepky z celého kraja, aby zobkali zlaté zrno a kotkodákaním, gáganím, kvákaním a hudrovaním spravovali poriadok na dvore.
Na čestnom mieste pri najplnšom kŕmidle sedeli aj dve mimoriadne ofučané sliepky z východného kurína. Obidve mali perie ako z módneho žurnálu, hrebienky hrdo vztýčené a ich hlasné kotkodákanie o mieri, pokoji a tradičných hodnotách bolo počuť široko ďaleko. Jednu nazývali Lašovala (podľa toho, že stále niekde sliedila, hrabala sa v cudzom a motala sa tam, kde nemala čo robiť), druhú Neveďála (podľa toho, že kedykoľvek sa stala nejaká neprávosť, zázračne o ničom nevedela a žiadne dôkazy nevidela).
Jedného dňa sa po dvore rozletela hrozná správa: zo susedného ohradeného výbehu vtrhol cez plot starý, prašivý lišiak a v zuboch odniesol stovky malých kuriatok, priamo spod krídel kvočiek. Celý dvor najskôr hrôzou stíchol, no potom sa strhla búrka. Vyše 700 operencov na gazdovstve okamžite zdvihlo krídla a z plného hrdla zakričali: "To je nehoráznosť, lišiak musí kuriatka okamžite vrátiť ich mamám!"
Neveďála a Lašovala sa na seba znudene pozreli a neoblomne zakotkodákali: "PROTI".
Celý dvor zostal ako obarený. Dokonca aj starý nahluchlý moriak, ktorý inak nesúhlasil ani s tým, že ráno vychádza slnko, sa len rozpačito zdržal. Operenci neveriacky krútili hlavami, pýtali sa a zaujímali sa, či týmto dvom sliepkam nepreplo.
"Vy tomu nerozumiete, vy hysterická hydina!" spustila Neveďála a pohŕdavo mávla krídlom. "Viete, koľkokrát sme tu už kotkodákali o tom istom? Stále dookola! Už ma z toho bolí zobák! Navyše, kto vôbec dokáže, že ich ten lišiak uniesol? Možno sa len samy zatúlali na jeho dvor na letný tábor! A vôbec, najprv sa hovorilo o státisícoch kuriatok, potom doniesli zoznam len s tristo dvadsiatimi menami – no povedzte, oplatí sa kvôli takej štatistickej odchýlke dvíhať krídlo?“
"Presne tak!“ prikývla Lašovala a dôležito si uhladila pierka na hrudi. „A ja sa za to nikomu ospravedlňovať nebudem! Vyzývať lišiaka, aby vrátil cudzie mláďatá, je čistá provokácia! Tým predsa len predlžujeme škriepky pri plote. Namiesto tohto prázdneho gágania treba predsa rokovať o mieri – napríklad o tom, koľko nášho pšeničného poľa si lišiak smie nechať, aby bol pokoj!“
„Ale veď sú to malé kuriatka!“ pípla nesmelo mladá húska z vedľajšieho bidla.
Neveďála a Lašovala sa na seba sarkasticky usmiali, pozreli na zlaté zrno pred sebou a s noblesou dvoch sliepok spoločne povedali: „Moja zlatá, na veľkom dvore je prvoradý pokoj a plné kŕmidlo. Keby sme mali stále dookola zdvíhať krídlo za každé kura, ktoré lišiak odnesie cez plot, tak do večera máme kŕč v krídle a nechuť do jedenia. Plačom pri plote a opakovaným dvíhaním krídiel za každú blbosť ešte nikto žiadnu vojnu nevyhral. Ak chce kvočka svoje kuriatka späť, nech sa radšej s lišiakom dohodne, koľko vajec mu bude každý týždeň posielať výmenou za pokoj. A nakoniec... kto povedal, že ich naozaj lišiak odniesol? Bola si pri tom? My nie, takže tak..."
A čo z toho plynie?
Pod veľkým hrebienkom sa niekedy skrýva to najmenšie srdce na svete. Keď narastie hrebienok do výšky a pýcha do šírky, srdce sa stiahne do kúta. Potom už stačí len zdvihnúť krídlo a povedať PROTI. Veď ide len o cudzie deti...