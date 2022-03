Bezmocnost mocných a moc nemocných

Svet sa prizerá a je ohromený a zhrozený.

Takmer celý svet.

Jedna veľká, takmer najväčšia krajina nie. Nie, že by to jej obyvateľov nezaujímalo, ale nemajú k tomu príležitosť ani možnosti. Všetky cudzie kanály a zdroje, ktoré by ich o zverstvách a zvrhlostiach na Ukrajine informovali, majú zablokované a zakázané. Ich vodca usúdil, že tieto zdroje by mohli udalosti skresľovať a obyvateľov jeho krajiny zavádzať a v záujme bezpečnosti krajiny rozhodol, že je teda možné sledovať len kanály vlastné s overenými informáciami. Ešte, aby jeho národ manipulovali zákerné cudzie mocnosti s postrannými úmyslami...

A tak zatiaľ, čo celý blízky i vzdialenejší svet smúti, plače a pomáha Ukrajine, národ najbližší o krutostiach páchaných na ľuďoch, mestách, pamiatkach a prírode, nevie. Nemôžu vedieť. Ich média o tom nepíšu. Informujú len o tom, že ich vodca – dvojnásobný nominant na Nobelovu cenu za mier, rozsieva mier po okolitých krajinách a s nasadením vlastného života zachraňuje na Ukrajine utláčaných a biednych.

A ostatný svet so všetkými mocnými veľmocami?

Ten sa prizerá a je ohromený a zhrozený.

Je vraj však bezmocný.

Dodržiava pravidlá, ktoré sú nastavené a nemôže zasiahnuť, aby hnev toho, kto pravidla porušuje, nebol ešte väčší a neobrátil sa i proti ostatným. O spomínanom nositeľovi mieru sa totiž začínajú šíriť správy, že už ukryl svoju rodinu, že je chorý a že je nahnevaný, čo nie je dobrá kombinácia indícií.

A tak svet ľutuje Ukrajinu a čaká.

Či na to, ako sa vládca vyspí, alebo či si svoj zámer zaberať postupne svet ešte rozmyslí, alebo či sa uzdraví a svoju rodinu si nasťahuje do Kremľa... alebo možno i na to, až si s vodcom urobia poriadky sami domáci.

A tak môže byť rasPutin celkom pokojný.

Podľa posledných overených správ z ešte overenejších domácich informačných kanálov sa zdá, že vodca je v očiach národa bohatier, ktorý matičku Rus chráni pred zlými silami, a tak má vodca na svoje plány dosť a dosť času.

Na rozdiel od niekoľkých ukrajinských detí, ktorým dnes možno ich čas na všetky životné plány jedným rozkazom chorého mocného vypršal.

Zdroj:

https://spravy.rtvs.sk/2022/03/ruske-vojska-zbombardovali-detsku-nemocnicu-v-mariupoli/