Blízke stretnutia tretieho (a možno i štvrtého) druhu už i na Slovensku

Ako prvý to zistil poslanec Gábor Grendel a okamžite informoval vedenie strany i širokú verejnosť. Pán poslanec s nadmerne vyvinutou intuíciou a s bohatou praxou v branno-bezpečnostnom výbore okamžite vytušil, že sa niečo deje, keď mu nahlásili, že prezidentský palác opustil Peter Pellegrini. Vraj to bolo opustenie tajné a keď o tom chceli niektoré médiá informovať, dostali stopku. Gábor so svojimi skúsenosťami z výboru okamžite vedel, že je za tým oveľa viac, ako čajový dýchánek o piatej a so svojimi pochybnosťami a s obavou o našu práve rozkvitajúcu budúcnosť sa hneď prostredníctvom sociálnych sietí zveril národu. Nie je totiž normálne, aby sa v dobách , kedy je náš ľud konečne spokojný so všetkým, čo mu táto vláda prináša, prezidentka len tak stretla s niekým, kto je pochybný a pre osobný kontakt s hlavou štátu absolútne nevhodný a doslova nežiaduci. Za prvé patrí k dezolátom, a už toto ho vyraďuje z bežného života, a za druhé si dovolil v prieskumoch preskočiť volebné preferencie súčasnej víťaznej strany, čo je ešte horší glejt.

Gábor Grendel vo svojom príspevku Slovákom naznačil, že k Pellegrinimu je potrebné pristupovať so všetkou opatrnosťou, lebo nik nevie, čo z neho vylezie (Fico i Danko by mohli rozprávať). Je potrebné ho chápať ako nebezpečný druh z iného sveta a stretnutie s ním ako potenciálne nebezpečenstvo. Nie obyčajné stretnutie prvého druhu, kedy je možné objekt sledovať na vzdialenosť 150 metrov a nič sa nedeje, nie stretnutie druhého druhu, kedy objekt zanechá nejakú značku, spálenú vegetáciu alebo kruhy v obilí. Každé stretnutie s ním je treba brať ako stretnutie tretieho druhu, kedy je objekt schopný vcucnúť sa do tela obete, vykonať nepríjemné experimenty, implantovať čipy, preprogramovať myslenie dotyčného a prípadne ho uniesť, čo by v prípade prezidentky nebola dobrá vizitka pre Slovensko. Teda, aspoň podľa Gáborovej prezentácie.

Nuž, bližšie sa zatiaľ nevie nič.

Dokonca ani to, či je väčším nebezpečenstvo Pellegrini alebo prezidentka.

A tak...

... vážení, nenechajme sa učičíkať dobrými správami, že našu prezidentku nám závidia široko ďaleko, ani tým, že omikron nie je až tak nebezpečný, ani otvorenými obchodmi či možnosťou si ísť zdvihnúť činku do fitka. Dbajme výstrah Gábora Grendela a Igora Matoviča a buďme v strehu, Buďme pripravení na najhoršie. I pred Vianocami, sviatkami pokoja a mieru je dobré vedieť, že nebezpečenstvo číha na každom kroku a Hrad je možno už dnes infikovaný názormi, ktoré môžu byť koncom dobrých čias, ktoré nám nastolila naša dobrá vláda.