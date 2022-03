Blogy mi dávajú priestor vyjadriť svoj názor,

Všetko to, čo pre mňa symbolizuje slobodu.

Pri obede som si ako zvukovú kulisu pustila TA3 a reláciu Tak takto. Jakub Hankovský z agentúry Ipsos v nej informoval o prieskume, ktorý zisťoval, z akých informačných zdrojov Slováci čerpajú pri oboznamovaní sa so situáciou v Ukrajine. Okrem výsledkov prieskumu ma zaujala i poznámka redaktorky Žitnej, ktorá podotkla, že prieskum sa realizoval ešte v čase, kedy neboli zablokované niektoré weby, označované dnes ako dezinformačné.

Priznám sa, brokolica mi vypadla z vidličky a ja som spozornela.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ktoré weby to boli?

Preboha, čítala som v nich i ja?

Vraj to boli tie, ktoré podávali dezinformácie. Opačné názory k názorom správnym.

Osobne som zástancom myšlienky českého exprezidenta Klausa, ktorý tvrdí, že dezinformácia neexistuje, len informácia, a tak mi napadlo, že by bolo veľmi zaujímavé spoznať človeka, ktorý posudzuje objektivitu a pravdivosť informácií zo sveta a širokého okolia. Ktorý rozhoduje o tom, či sú kóšer alebo nie. Ktorý rozhoduje o tom, čo ľudia môžu počúvať/vidieť/čítať a čo už nie. Musí to byť naozajstná kapacita a veľmi objektívny tvor so širokým rozhľadom a ešte širším prehľadom.

Musím na seba bonznúť (a bola by som rada, keby to radšej zostalo len medzi nami), že i ja som niekedy nakukla do nesprávnych zdrojov a prečítala som si opačný názor. Viem, že je to fuj, ale... stalo sa. Žiaľ. Bola som mladá, nezodpovedná a ľahkovážna. Myslela som si naivne, že ak si prečítam alebo vypočujem jeden i druhý názor, že ich porovnám, v hlave sa mi to premiesi s mojimi už prežitými skúsenosťami a nadobudnutými poznatkami z dôb minulých, niečo mi tam lupne a vznikne z toho vlastná myšlienka – výplod kritického myslenia, čo by mal byť cieľ, ku ktorému by som sa mala ja i ostatní kriticky mysliaci jednotlivci dopracovať.

Nuž, ako som napísala: bola som mladá a ľahkovážna. Mýlila som sa.

Vraj to tak nemá byť.

Vraj je lepšie, keď sa ľudia týmto procesom nezaťažujú, keď sa im do hláv pustí myšlienka už hotová, očistená od pliev, a oni nemusia porovnávať a rozmýšľať. Je to vraj pre jednotlivcov pohodlnejšie a pre kolektívy a spoločenstvá jednoduchšie a efektívnejšie.

Preto som sa dnes potešila, že tento zastaraný princíp uvažovania je konečne na ústupe a i k nám prichádza trend nový - trend rušenia prítokov opačných názorov. Po vzore niektorých vyspelejších krajín, v ktorých už čo to zablokovali, kompetentné zložky postupne odbremenia Slovákov od zbytočných starostí s robením si vlastného názoru a štát prostredníctvom NBÚ sa postará o to, aby im do hláv vnikali len informácie overené a vhodné. Je síce fakt, že pôvodný optimistický zámer blokovať škodlivú aktivitu do 31. 12. 2022 neprešiel a že nám tento výdobytok musí stačiť zatiaľ do 30. júna, ale viete, ako to chodí... Nič nie je stratené. Ak sa táto myšlienka zapáči a stretne sa s pozitívnym ohlasom dostatočného množstva kompetentných, môžeme očakávať, že sa toto privilégium predĺži a my si budeme môcť plody tejto myšlienky vychutnávať oveľa, oveľa dlhšie.

A to je optimistická vízia.

Predstava, že budeme všetci napájaní z jedného informačného zdroja a všetci budeme mať jeden spoločný a overený názor, ma hreje pri srdci.

A hlavne...

... keď napíšem blog, budem mať možnosť vyjadriť svoj názor, palce hore nakŕmia potrebnou dávkou moje ego a keďže nebudú žiadne opačné názory čitateľov, nebudem sa musieť zamýšľať, čo tým chcel akýsi básnik z lazov povedať. A potom už prídu len samé pozitíva a sociálne istoty a budeme tu všetci žiť vo svornosti a spokojne, až kým nás smrť nerozdelí.

Zdroj:

https://www.ta3.com/clanok/230016/respondenti-najcastejsie-cerpaju-informacie-o-vojne-na-ukrajine-z-televizie-ta3