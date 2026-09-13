Bol raz jeden... (doplňte podla vlastného uváženia)

https://www.youtube.com/watch?v=K0QGNNaZKk4
... a stačí len dosadiť.
Predvolebná kampaň sa začala. A matematika nepustí...
https://www.youtube.com/watch?v=K0QGNNaZKk4
... a stačí len dosadiť.
V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík: Lampáreň, S politikmi netancujem., Výchova a vzdelávanie inak., Keď už nič, tak rýmy..., Zo života ..., Maličkosti z temperamentovej poradne..., Nezaradené, Súkromné