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13. sep 2026 o 09:34
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Bol raz jeden... (doplňte podla vlastného uváženia)

Predvolebná kampaň sa začala. A matematika nepustí...

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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https://www.youtube.com/watch?v=K0QGNNaZKk4

... a stačí len dosadiť.

Zľava: Princ krásny, Princ chrabrý, Princ chytrý
Zľava: Princ krásny, Princ chrabrý, Princ chytrý 
Věra Tepličková

Věra Tepličková
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 249
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  • Páči sa:  47 823x

V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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