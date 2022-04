Bože, ako hlboko som klesol alebo Ako vyzerá posledná Robertova šanca

Marian Kotleba pravdepodobne po zhliadnutí posledných vystúpení predsedu Smeru precitol a zistil, že expremiér Fico nie je jeho nepriateľ, že má tie isté názory, ako mal on 10 rokov pred ním. Uvedomil si, že je čas odpustenia, k predsedovi Smeru sa prihovoril a vo svojom trojminútovom príspevku na YouTube dal predsedovi Smeru ponuku, ktorá sa neodmieta.

Ak Robert Fico urobí hlbokú, verejnú a úprimnú katarziu, ak sa Slovensku ospravedlní,

- že mu 12 rokov ubližoval,

- že zatiahol Slovensko do závislosti na EÚ a NATO,

- že podporoval zvrátené protislovenské, protikresťanské mimovládne organizácie,

- že vytvoril protiextrémistické zákony,

- že vytvoril NAKU,

- že prehlboval neomarxistický internacionalizmus vo všetkých sférach spoločnosti

- a že nezrušil špecializovaný trestný súd, aj keď ho mohol zrušiť jedným luskom (či fazuľovým alebo hrachovým už nepovedal), pán Kotleba bude za neho bojovať.

Úplná citácia znie: „Ja budem bojovať za to, aby ste ako politik, ktorý si uvedomil svoje chyby, ostali na slobode.“

A to už je slovo do bitky. Slzy sa mi drali do očí.

Toľko ľudskosti a úprimnosti zo strany ľudového predsedu, som naozaj nečakala.

Nuž, priznám sa, najskôr som si myslela, že príspevok nahral pán Kotleba na ceste zo žúru a bol riadne pod vplyvom, ale keď som si pretrela oči a vatovou tyčinkou prečistila uši, aby som uverila, že moje orgány dobre vidia a dobre počujú, zrazu som si uvedomila vážnosť a význam tohto okamihu. Predseda Kotleba to myslel naozaj vážne a ja len dúfam, že láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou.

Pozn. autorky:

Odporúčam tento príspevok zhliadnuť v origináli a v úplnom znení, lebo ja, nech by som sa snažila, ako chcela, lepšie to nedám.

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=MYoLLxswFc4