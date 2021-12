Čau mami, stretneme sa na manikúre

A samozrejme, darčeky. Stromček tam manikérka už má, je zajednaný aj s celým priestorom rôznymi rodinami na celé Vianoce. Prosím ťa, povedz tatovi, aby si nestrihal už oddnes nechty, pre prípad, že by prišla kontrola, aby mohol preukázať, že je tam odôvodnene.

Protipandemické opatrenia našej vlády odborníkov budú raz zlatým písmom zapísané v kronikách. Písmo bude celé pokrivené a roztrasené, lebo sa dotyčný kronikár bude pri písaní tak smiať, že nebude schopný ovládať ruku. Však oveľa viac, ako sa bude smiať kronikár, sa budú smiať tí, ktorí jeho zápisky budú v budúcnosti čítať. V kronike bude zdokumentované, ako sa potláčala v 20 rokoch 21. storočia na Slovensku pandémia a Vianoce r. 2021 budú mať samostatnú kapitolu. Čitateľovi z budúcnosti budú opatrenia vlády odborníkov pripadať, ako keď sa dohodnú na kompromise veterinár, mäsiar, ochranca zvierat a hladný pytliak. Tvrdý lockdown po slovensky.

Nuž, skúša sa, čo na vírus zaberie. A keď sa to musí robiť s prihliadnutím ani nie tak na zdravý rozum, ale na politiku, tak to je potom naozaj ťažké.

Minulý rok zatvorené všetko a jediné, čo nám zostalo, boli bubliny.

V tomto roku máme bubliny zakázané a takmer všetko bude otvorené.

Keby som bola vírusom, priznám sa, že na Slovensku by som svoje výboje celkom iste vzdala. Veď ten už chudák musí byť tak osprostený, že nevie, ktorá bije.

A to ešte nie je všetkým dňom koniec. Do Vianoc chýba ešte zopár dní, čo je veľkou príležitosťou pre politicko-epidemiologických odborníkov, ktorí s nejakým svojim nezabudnuteľným nápadom ešte nevyšli na svetlo božie a chceli by sa aj oni zapísať do análov a pamätí národa. Už nastaveným opatreniam vlády odborníkov bude síce veľmi obtiažne konkurovať, ale snáď sa im podarí ešte nejaký ten zázrak, čo bude stáť za záznam.

Veď srandy nie je nikdy dosť.