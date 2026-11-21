Mosela sem to najprv spracuvat.
Už dlhší čas Vás sledujem a zdá sa mi, že Vašu lásku k režimu, kerý nám sem pred rokmi statečne donésli súdruzi z východu, už nedokážete vácej skrývat a do každého Vašeho prejavu vpašujete aspon jeden malý skrytý symbol teho, co máte v srci vryté.
Pozbudený cestami do Moskvy a slovami Lavrova sa Vám pravdepodobne otevreli rany, keré ste roky poctyvo skrývali, celé Vaše póvodné nastavený sa zbúrilo a ide to z Vás, len taký fukot.
Vaša odvaha vyvrcholila 17. novembra pri Vašém vystúpený na pietnej spomínke pri pamatnýku Brána slobody, kde ste do slov ospevujúcich obete, zamaskuvali jasný odkaz teho, co si o celém 17. novembri myslíte. Nélen, že ste jasne skonštatuvali, že naša sloboda je výsledkem "hysterického zápasu", ale celý príhovor ste zakončili hrdými slovámi: "Česť pamiatke komunistického režimu".
Nuž, povím Vám, až ma pichlo v zadku.
Takto verejne, nahlas, pred očami polityckých väznú a pozostalých obetý komunystyckého režimu pochválit komunystycký režim, to sa bársde nevidý. Nuž, co Vám povím, pán Blanár, je videt, že sa nebojíte svoje zjavenya a originálne osvetové myšlenky prennášat tak, jak sa ve Vás zrodyli.
Osobne si myslím, že by práve totok mohel byt nový trend pietných prejavú, kde by sa napr. na výročí úmrtý obetý povodný vzdala čest velkej vode, na pohrebe by sa podakuvalo chorobe za jej vytrvalost, alebo na počest obetý covidu by zme si uctyli samotný vírus.
A jak sa spójíte s minysterkú kultúry, kerá je náchylná k takýmtok novým výzvám, tak to môžete společne zakomponuvat do šeckých pietných manuálú.
Tak sa držte, pán minyster, budeme Vám držat palce pri tvorbe a prennese dalších prejavú. Ved takých dyplomatú, kerí si v jenném príhovore uctyjá obete a zároven aj vrahov, neny ve svete moc.
Zachovajte si svoju prirodzenost a nebojte sa hovorit ze srca, prípanne z hlavy, aj ked si jazyk negdy vybere vlasnú cestu. My Vás šeci poctyvo očúvame, chápeme šecko, co z Vás postupne leze a splatýme šecky Vaše snahy naraz, dyž príde čas.
Vaša uzavretá anonymka
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