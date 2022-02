Čo môžeme čakať alebo Putin z pohľadu svojho temperamentu

Ľudia takto nastavení majú vo svojej hlave vlastný, (pre nich) ideálny svet a všetko, čo sa s týmto obrazom nezlučuje, považujú za chybu, ktorú je treba eliminovať a najlepšie celkom odstrániť. Ak je takýto človek pod vplyvom iných ľudí, iných temperamentov, potom sa dopad jeho snáh trochu mierni a zahladzuje, pretože sa dotyčný musí trochu prispôsobovať ostatným. Pokiaľ však nemá okolo seba ľudí, ktorí by ho usmerňovali a ovplyvňovali a jeho okolie tvoria skôr ľudia, ktorí ho v jeho nápadoch podporujú a oslavujú, môže byť tento človek veľmi nebezpečný. Čítala som, že ruský prezident nežije bežným životom. Je od neho doslova izolovaný. Nepracuje s počítačom, nie je na sociálnych sieťach a vyhýba sa prirodzeným kontaktom, čo prispieva k jedinému: prezident Putin žije vo svojej bubline a pretože má moc, svoj ideálny svet tvorí, realizuje a vnucuje bez obmedzení. Je ťažké odhadnúť, ako jeho svet vyzerá v celej svojej dokonalosti, ale podľa jeho posledných aktivít sa zdá, že by sa nám ostatným v reáli asi príliš nepáčil. Prezident Putin sa cíti byť vyvoleným a povolaným k spojeniu toho, čo podľa neho k sebe patrí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak by mal prezident Putin pri svojej moci vo svojej osobnosti prevládajúce prvky sangvinika, dalo by sa predpokladať, že myšlienka útoku na Ukrajinu vznikla v jeho hlave v noci po dvoch vodkách, s predstavou, že zaútočiť by mohla byť celkom dobrá zábavka.

Prezident Putin však sangvinik nie je. Je perfekcionista, analytik a kým do niečoho ide, všetko si veľmi dobre a dopodrobna premyslí. Útok na Ukrajinu v jeho hlave nevznikol včera, ani pred mesiacom. Má ho hlave už veľmi dlhý čas a kým sa pustil do tejto obludnej akcie, premyslel si všetko do poslednej čiarky. Nespolieha na náhodu, ani na šťastie. Všetko má detailne vyrátané.

Ak svet s Putinom vyjednáva a posiela k nemu svojich vyslancov, diplomatov a lídrov, ruský prezident ich prijíma len s jediným zámerom: počúva, čo by z ich návrhov mohol využiť pre svoj plán. Nikomu neverí. Každé jeho slovo, každý jeho prejav emócie, každý úsmev i gesto majú svoje miesto, svojho adresáta a svoj zmysel. Nič nerobí ani nepovie len tak. Celé svoje správanie má pod absolútnou sebakontrolou.

Ak svet hrozí Putinovi trestami a odvetami, nepochodí. Ruský prezident na prísľuby, odmeny ani tresty reagovať nebude. Má vo svojej hlave úlohu a tú je treba naplniť. Za každú cenu.

Predseda Smeru Fico tvrdí, že vojnový konflikt nie je medzi Ukrajinou a Ruskom, ale medzi Ruskom a USA, pričom Ukrajina je len rukojemníkom. Obávam sa, že pán Fico nemá pravdu. Ukrajina je cieľ. Jedným z cieľov. Prezident Putin nemá potrebu Bidenovi ukazovať, že je mocnejší. On je si tým absolútne istý a ide si len po svoje.

Putin zaútočil na Ukrajinu nie preto, že sa chce niekomu pomstiť.

Ukrajina je dôležitým dielikom mozaiky, ktorý si Putin potrebuje doložiť do skladačky. Bez nej by puzzle nebolo kompletné, a to sa perfekcionistickému melancholikovi nepáči.

A čo môžeme od neho teda čakať?

Pri jeho moci, technológiách, arzenále a odhodlaniu uspieť za každú cenu sa neodvažujem ani len domyslieť.