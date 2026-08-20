Dokedy? Dovtedy... "až tu nezústane stát na kameni kámen"

Mohla som tam pridať i prívlastok "bezplatného", ale vzhľadom k tomu, že si ho od svojej mladosti platím z daní, to napísať nemôžem. Tak prečo takúto školu nevyužiť?
Za celý svoj život som v politike a v jednotlivých vládach videla všeličo: šikovných i nešikovných, čestných i zvrátených, charaktery od výmyslu sveta. To, čo vidím v podaní Smeru, Hlasu a SNS dnes, sa však vymyká všetkým mojím doterajším skúsenostiam. Je to tak čosi bizarné, že naozaj verím, že horšie už to byť nemôže.
Najviac, čo ma prekvapuje, však nie je správanie Fica, Kaliňáka, Gašpara, Eštoka, či Danka... to sú len "šikovníčkovia", ktorí sa chytili príležitosti, keď videli, čo všetko sa na Slovensku dá, čo všetko im ľudia dovolia a odpustia. Najviac ma udivujú Slováci, ktorí i napriek dôkazom neustále veria, že takto to má byť. Nechávajú sa rozoštvať, zapredávajú vlastné hodnoty, pracujú za almužnu a keď ochorejú, snívajú o drahých liekoch, ktoré by im uľavili od bolesti. A to všetko preto len, že sa skladajú na život vyvolených.
Výstižnejšie, ako to urobili Nedvědovci, by to asi nik nezhrnul, takže...
...a to všechno proto jen,
že pár pánů chce mít den
bohatších králů.
Přes všechna slova co z nich jdou,
hrabou pro kuličku svou.
jen pro tu svou...
O pár dní sa Slováci opäť peši vypravia do kopcov a hôr, aby si spolu s tými, čo sa tam vyvezú v limuzínach, uctili národné povstanie svojich predkov. Bude sa tam rečniť o hrdosti, cti a sláve.
Prajem vám Slováci, aby ste si pri schádzaní z týchto kopcov a hôr (kedy sa už vyvolení budú v údoliach hostiť za peniaze samospráv) uvedomili, že aj vy môžete a mali by ste byť nositeľmi týchto "veľkých slov".
A možno by stálo za hriech i to, aby ste si pesničku od Nedvědovcov dospievali do konca...
... a jestli není žadnej Bůh,
tak nás vezme země, vzduch, no
a potom ámen.