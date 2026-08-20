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20. aug 2026 o 08:51
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Dokedy? Dovtedy... "až tu nezústane stát na kameni kámen"

O politiku sa zaujímam roky. Nie preto, že by som bola masochista, ale jej predstavitelia sú pre mňa a pre moju prácu zdrojom celoživotného vzdelávania.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Mohla som tam pridať i prívlastok "bezplatného", ale vzhľadom k tomu, že si ho od svojej mladosti platím z daní, to napísať nemôžem. Tak prečo takúto školu nevyužiť?

Za celý svoj život som v politike a v jednotlivých vládach videla všeličo: šikovných i nešikovných, čestných i zvrátených, charaktery od výmyslu sveta. To, čo vidím v podaní Smeru, Hlasu a SNS dnes, sa však vymyká všetkým mojím doterajším skúsenostiam. Je to tak čosi bizarné, že naozaj verím, že horšie už to byť nemôže.

Najviac, čo ma prekvapuje, však nie je správanie Fica, Kaliňáka, Gašpara, Eštoka, či Danka... to sú len "šikovníčkovia", ktorí sa chytili príležitosti, keď videli, čo všetko sa na Slovensku dá, čo všetko im ľudia dovolia a odpustia. Najviac ma udivujú Slováci, ktorí i napriek dôkazom neustále veria, že takto to má byť. Nechávajú sa rozoštvať, zapredávajú vlastné hodnoty, pracujú za almužnu a keď ochorejú, snívajú o drahých liekoch, ktoré by im uľavili od bolesti. A to všetko preto len, že sa skladajú na život vyvolených.

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Výstižnejšie, ako to urobili Nedvědovci, by to asi nik nezhrnul, takže...

...a to všechno proto jen,
že pár pánů chce mít den
bohatších králů.
Přes všechna slova co z nich jdou,
hrabou pro kuličku svou.
jen pro tu svou...

O pár dní sa Slováci opäť peši vypravia do kopcov a hôr, aby si spolu s tými, čo sa tam vyvezú v limuzínach, uctili národné povstanie svojich predkov. Bude sa tam rečniť o hrdosti, cti a sláve.

Prajem vám Slováci, aby ste si pri schádzaní z týchto kopcov a hôr (kedy sa už vyvolení budú v údoliach hostiť za peniaze samospráv) uvedomili, že aj vy môžete a mali by ste byť nositeľmi týchto "veľkých slov".

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A možno by stálo za hriech i to, aby ste si pesničku od Nedvědovcov dospievali do konca...

... a jestli není žadnej Bůh,
tak nás vezme země, vzduch, no
a potom ámen.

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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  • Počet článkov:  1 241
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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