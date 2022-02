Ešte sme sa nezbavili jednej pliagy a už sa na nás valí druhá – poľské potraviny

Zbytočne.

Nepomáhajú pekné slová, vážne tváre, tlačovky, ani pomoc médií.

Po Covide mentálne a finančne oslabení Slováci bez ohľadu na to, že sa môžu otráviť, si berú dovolenky, stavajú sa v Poľsku do radov na lacnú potravu a dovážajú vo veľkom toto nebezpečenstvo do našej potravinovo bezpečnej vlasti.

Krutá a nečakaná správa z Poľska prekvapila nielen ministra Vlčana, ale i celý Výbor NR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Podľa údajov z kontrol a štatistík síce tak trochu už roky tušili, že s poľskými potravinami to nebude všetko s kostolným poriadkom, ale pokiaľ to neovplyvňovalo vo veľkej miere príjem do štátnej kasy, tých pár priotrávených Slovákov im žily príliš netrhalo. Bola to v podstate ich zodpovednosť. Dnes je však celkom iná situácia. Do Poľska už nechodia len Slováci z pohraničia, smerujú tam za potravinami a benzínom celé konvoje nášho obyvateľstva i zo vzdialenejších území, čo sa prejavuje nielen na narastajúcej nespokojnosti našich obchodníkov a ich úpadku, ale i na štátnej kase, a je len možno otázkou času, že i na stavoch pacientov v nemocniciach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kritická správa z poľského úradu prišla v pravý čas.

Minister Vlčan, ktorému (ako i ostatným ministrom z OĽANO) sú životy občanov SR tým najdrahším, začal okamžite konať a zvolal mimoriadny Výbor, aby vymysleli, ako našincov pred poľskými jedmi zachrániť. Ak by to záležalo len na nich a našej legislatíve, poriadok by spravili eins, zwei. Do záchrannej akcie KURACINA by sa zapojil minister Mikulec, vojaci by obsadili hraničné priechody s Poľskom a s cieľom chrániť zdravie a životy Slovákov (i napriek ich protestom) by im čisto demokraticky prehľadávali autá a batožinu a zabavovali by im nebezpečné rezne a jogurty hneď na hraniciach. Žiaľ, toto im podľa slov ministra Vlčana nedovoľuje európske právo, a tak majú po ftákoch a Slováci utrácajú v Poľsku ďalej.

Hriešna a nebezpečná myšlienka, že by minister financií po vzore okolitých krajín znížil DPH na potraviny a Slováci by nakupovali doma, sa nestretla s veľkým ohlasom vlády. Ako sám Matovič vysvetlil, u nás by zbohatli najmä obchodníci, a to je pre štátnu kasu horšie, ako keď si zopár Slovákov odbieha na nákupy za hranice. A tak zatiaľ, čo ostatné vlády reagujú, organizujú, ratujú a snažia sa držať svojich občanov nad vodou, naša hrdo vyčkáva. Snáď sa vo svojom postavení nebudú dohadovať s reťazcami a obchodníkmi, ktorí si aj tak urobia po svojom. To nie je ako v iných krajinách.

Po skúsenostiach s ministrom financií si však myslím, že Matovič prekvapí. Celkom iste má okrem dane na jadro v zálohe ešte nejaký iný dobrý plán, nejaké eso, ktoré ak nečakane vytasí v médiách, ostatní ministri a v podstate celý svet padnú na zadok a my budeme jeho zásluhou opäť v niečom najlepší na svete.

A ktovie...

... možno o týždeň, o dva, ak poľské kontrolné úrady zistia, že majú nebezpečný a pokazený benzín i naftu, drogériu na prd a takmer všetko oblečenie s rakovinotvornými prímesami, sa Slováci sami spamätajú a prestanú tam chodiť (teda aspoň tí, čo prežili po konzumácii poľských potravín). Prispôsobíme sa pekne nastaveným domácim pomerom, DPH, HDP, OP+ aj - i cenám na najvyššej úrovni a... nebojme sa... dobre bude.

Zdroj:

https://www.topky.sk/cl/10/2260499/Hrozive-zistenia-kontrolorov--Polske-potraviny-su-nebezpecne--VIDEO-Pred-ich-nakupom-uz-varuje-aj-Vlcan#disqus_holder