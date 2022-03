Exponovaný politik v utajení

V poslednom čase to Slováci nemajú vôbec ľahké. Éter je plný informácií a dezinformácií a človek je dezorientovaný. Keby sa jednalo len o obyčajné pravdivé informácie, s ich prísunom by sme si ľahko poradili. Prečítali by sme, vypočuli, urobili by sme si názor a potom ho aj v súčinnosti s ostatnými prezentovali a šírili.

Lenže takto?

Dezinformácia, hnusoba, priletí, zašpiní a sme hotoví.

No, v krátkosti, dezinformácie lietajú mediálnym priestorom len taký fukot, národ je z toho na vetvi a je náchylný veriť všetkému, kde sa čo šuchne. A preto sa štát po vzoru Českej republiky a niektorých iných pokrokovejších krajín uchýlil k radikálnemu riešeniu: nebude čakať, až dôjde k nešťastiu a zablokoval 4 webové portály s odhalenou škodlivou aktivitou. Či bola škodlivina len jedna alebo ich bolo viacej, zatiaľ povolené média neprezradili, ale musel to byť riadny dezinformačný masaker, keď sa štát uchýlil k takémuto čomusi.

Nuž, štát vie najlepšie, ako ochrániť svojich ľudí, takže v tomto prípade mu nie je možné nič vyčítať. Ak je podozrenie, treba škodlivinu zlikvidovať, očistiť mediálny priestor a zachrániť dezorientovaných. Potiaľto by to bolo v poriadku a dalo by sa s týmto žiť aj v demokracii nášho typu, no na Slovensku vznikol ešte jeden problém s týmto spojený. Ťažko povedať, ako sa to mohlo stať (kde soudruzi z NDR udělali chybu), ale dezinformácie sa dostali aj k akémusi nemenovanému exponovanému politikovi, ktorý si pravdepodobne do poslednej chvíle myslel, že sa jedná o bežné, čisté informácie, a bez kritického myslenia a bez ochrany prijal všetko, čo mu bolo podstrčené.

Lenže, to neboli informácie...

Boli to bohapusté dezinformácie, ktoré sa skryli za informácie, nášho zmanipulovaného chudáka zastihli nepripraveného a nielenže mu zatienili mozog, ale pravdepodobne mu zničia i ďalšiu politickú kariéru. Dočasný policajný prezident Hamran vyšiel s touto šokujúcou informáciou vo včerajších správach. Naznačil, že v policajných kuloároch panuje veľmi silné podozrenie, že sa týmto smerom zvrhla akási politická osobnosť, ktorá šíri škodliviny, kade chodí.

Totožnosť tejto osobnosti je verejnosti zatiaľ neznáma a i keď sa novinári z povolených médií pýtajú, odpovedí sa im nedostáva. Prezident Hamran mlčí ako hrob. Neprezradil nič.

A človek od prírody zvedavý sa neplánovane zamýšľa a pýta sa: Kto to tak asi môže byť? Kto z politikov je takého jednoduchého a mdlého rozumu, že sa nechal opantať? Je jeho meno tajné z hľadiska jeho bezpečnosti alebo je aj ono už tak škodlivé, že sa už prosto nesmie vyslovovať?

Nuž, na odpovede si ešte asi budeme musieť počkať.

Ale nevadí.

Dôležité nie je, kto špiní, ale ako si vedia naše ochranné zložky so špinou poradiť. V tajnosti ho vysledujú, v tichosti sa po špičkách priblížia a zrazu, nečakane spravia: baf. A z exponovaného je zrazu vyexponovaný. Nielenže ho zastavia v jeho diverzii, ale je to i pekný odstrašujúci príklad pre tých, ktorí by sa chceli uchýliť k podobným aktivitám, ktorí by chceli čítať zakázané slová a vety a nedajbože ich ešte aj šíriť.

Chvalabohu, že nám to tu takto funguje. Človeku sa hneď pokojnejšie zaspáva, keď vie, že sa ráno zobudí, otvorí noviny a prečíta si len potrebné, užitočné a smerodajné informácie v jazyku, ktorému rozumie, a nemusí sa zamýšľať nad zbytočnými zavádzajúcimi a nebezpečnými pravdami vyexponovaného odpadu.

Pozn.autorky:

Ja sa priznám, že asi trochu tuším, kto by týmto vyvrheľom mohol byť, ale radšej neprezradím. Za prvé, nechcem pokaziť policajnú akciu a za druhé, keby som sa náhodou zmýlila, mohla by to byť dezinformácia a viete, ako to dnes chodí...

Zdroj:

