Igor Matovič mi trochu pripomína Covidpas

Nesie sa ako päťcentovka, ktorá vstupuje do banky, tvári sa ako Archanjel Gabriel, vyžaduje absolútnu akceptáciu a ak ho niekto spochybňuje, dotyčný je obvinený zo sabotáže, prestáva byť platným členom spoločnosti, ba čo viac, stáva sa škodlivým a nebezpečným.

Naopak, kto ho uznáva, má pokoj a výhody, ktoré mu otvárajú dvere a tým ho utvrdzujú v správnosti svojho rozhodnutia dôverovať mu.

Jeho relevantnosť je z odborného hľadiska diskutabilná, no súčasnou politickou špičkou a ich prísediacimi sme neustále presviedčaní o tom, že ho potrebujeme. Vraj, aby sa to tu opäť nezvrhlo, aby sa tu nerozniesla nejaká pliaga a zákerná infekcia, ktorá tu poletovala v minulosti. Ak ho vraj máme, sme v bezpečí. Len s ním máme totiž istotu, že sme bezinfekční a imúnni proti nákaze. Len s ním chránime našich najbližších, naše rodiny a potažmo celú spoločnosť.

I napriek tomu, že ho veľa ľudí uznáva a verí mu, objavuje sa čoraz viac takých, ktorí po skúsenostiach z minulosti začínajú mať o ňom pochybnosti.

Prestávajú veriť, že let v lietadle, ktoré nemá jedno krídlo, plnú nádrž, jeden motor a pilotuje ho kapitán s opajcnutým vodičákom na dopravné lietadlo, je najbezpečnejší na svete lebo máme Covidpas. Pasažieri zo strany SaS na letisko ani neprišli. Pani prezidentka síce prišla, dokonca vyšla po schodíkoch, nakukla dovnútra, no keď zbadala, do čoho by mala vstúpiť, vo dverách sa otočila a vystúpila.

Nuž, niekedy vás až pohľad na osadenstvo a stav stroja presvedčí zvrtnúť sa na päte a zbehnúť po schodíkoch dole. Niekedy pri pohľade na skutočnosť ani viera v Covidpas nestačí.