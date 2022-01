Igor opäť v akcii alebo Proč, Irenko, řekni mně, proč?

Familiárne ju voláme Igor.

Príroda na nás musela mať naozaj ťažké srdce a Igora Hungu aj s Tongou posadila na jedno z najvyšších miest v štáte. Snáď, aby tento prírodný úkaz bol na očiach všetkým ľuďom a aby sme si uvedomili, že človek musí za svoje hriechy pykať. Osobne si myslím, že ak by sa príroda pomýlila a nášho Igora posadila do Tichého oceánu miesto pôvodného zámeru, boli by škody ďaleko väčšie. Na rozdiel od Hungy Tongy, ktorá buchla a jednorazovo ohromila svet, sú totiž Igorove výtlaky časté a tlakové vlny cítime trvale. Ak sa už aj zdá, že je trochu pokoj, rozvíri Igor hladinu aspoň malým mediálnym počinom na facebooku, aby sa pripomenul a aby sme nevyšli z cviku.

A že sú jeho myšlienky silné a dvíhajú tlak, nie je pochýb.

Ako napr. včera.

Vo svojom novom statuse sa Igor s najväčšou pokorou jemu vlastnou pochválil, že v podstate jeho zásluhou sa Slovensko v r. 2020 ocitlo na jednom z popredných miest Európy v poklesu výdavkov domácností na spotrebu. Vysvetľuje si to tým, že tak silno chránil životy a zdravie Slovákov, až sa to odrazilo v ochrane slovenskej ekonomiky.

No a predstave si ho v Tichom oceáne...

