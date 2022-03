Jednodňová diaľničná známka – svetlo na konci tunela?

Kompetentní sa totiž po dôkladnej analýze rozhodli, že i slovenský šofér (rovnako ako ten vo vyspelej Európe) si zaslúži zakúsiť privilégiá kvalitného diaľničného povrchu a po dlhšom zvažovaní, či sa to vôbec štátu vyplatí, sa rozhodli k odvážnemu činu – k zavedeniu jednodňových diaľničných známok. Nestrácajú čas, s bleskovým odpichom začali pracovať na legislatívnych procesoch a keď všetko dobre pôjde, už do dvoch rokov máme sľúbené, že sa budeme môcť za lacný peniaz po diaľniciach preháňať viac i my, sviatočnejší.

I keď chválim našich zákonodarcov za ich rýchlosť a snahu už do dvoch rokov známky zaviesť, predsa len by som chcela pri pohľade na raketovo narastajúce ceny benzínu a nafty apelovať na ešte väčšie zrýchlenie už tak rýchleho legislatívneho procesu. Ak budú ceny pohonných hmôt totiž stále narastať (lebo je možné, že k nám onedlho poputujú z Austrálie, cez Japonsko, mierne sa stočia do Afriky a najkratšou cestou cez Argentínu a Nový Zéland k nám), môže sa stať, že zisky z predaja známok neprinesú do štátnej pokladnice taký efekt, ako sa pôvodne rátalo. Benzín a nafta budú totiž tak drahé, že si obyčajný vodič dovolí natankovať do nádrže maximálne 2-3 deci paliva, čo, uznajte, je k jednodňovej známke trochu nepomer. Budú síce i trpezlivejší, ktorí sa uskromnia a mesačne si budú v nádrži po 2-3 deckách šporiť na celodenný výlet po slovenských diaľniciach, ale i tak... nebude to žiadna sláva.

Jedineee, samozrejme opäť po dôkladnej analýze kompetentných, že by sa zaviedli známky poldňové, prípadne hodinové. To už by sa oplatilo.

