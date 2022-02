Justitia omnibus - spravodlivosť pre všetkých

Obidvaja urobili chybu, pri ktorej vznikla škoda.

Miro, ako dobrovoľný hasič, neubrzdil, nabúral pri výjazde hasičské auto a súd rozhodol: mal zaplatiť 2500 eur.

Boris, ako privilegovaný pacient nemocnice, porušil platné pravidlá (ktoré sám pomáhal nastaviť) a kompetentní rozhodli: nemocnici vyrubili pokutu (z dôvodu ochrany tajných zdravotných údajov pacienta Borisa nesmieme vedieť v akej výške), lebo mu to dovolila a Boris nemusí zaplatiť nič.

Jeden sa odvoláva, druhý čuší ako voš pod chrastou.

Jeden si myslí, že vyhral, lebo nakoniec (po treťom pojednávaní) sa na škode len spolupodieľa 10%, druhý si myslí, že vyhral, lebo čo on s tým...

A čo si myslíme my?

Nuž, my, ako neviditeľní prísediaci sme opäť svedkami známeho justitia omnibus po slovensku. Ešteže to médiá príliš nerozmazávajú. Nútili by nás sa nad tým zamýšľať, a to je pre súčasnosť plnú veľkých a nadnárodných spravodlivostí nevhodné a priznajme si, od nás obyčajných, tak trochu sebecké a malicherné.

Tobôž, ak sú Miro i Boris so spravodlivosťou v podstate spokojní.

