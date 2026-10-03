Keď chceš vyhrať friško, pomôže ti Slyško

Temperament pána Tarabu je ladený výkonovo.
Lovec mamutov, ktorý má v hlave teóriu (vízie, plány a jasný cieľ), ako mamuta dostať, no potrebuje k tomu niekoho, kto by vykopal jamu, mamuta tam zhodil, zapichol a dotiahol do jaskyne, aby mohol lovec zaspievať víťaznú pieseň typu: Já, já, já, jenom já.
No a v úzadí?
Pokorne a tíško stojaci pán Slyško, správne namotivovaný a zmanipulovaný vzťahový typ, túžiaci po troche pozornosti, veriaci v lepší svet plný lásky a porozumenia, ktorý mu na to skočil.
Lovec mamutov Taraba so svojimi danosťami a skúsenosťami presne vie, ako "namotať". Presvedčili sa o tom už mnohí. Tí, ktorí sú podobného razenia, ho vždy rýchlo prekuknú a nechcú s ním mať nič spoločné (dve takéto povahy sa totiž na jednom hnojisku neznesú), no a tí, ktorí ho neprekuknú, si musia prejsť svoju cestu tŕnistú. No a pán Slyško patrí k takýmto.
Pán Taraba môže byť ako lovec mamutov nateraz spokojný.
Má za sebou človeka, ktorý je tichý, poslušný, navyše narodený v znamení Váhy, takže málo rozhodný, ktorého bude môcť viesť a zároveň i predstrčiť pred seba, keď bude najhoršie, keď mamut vyskočí z jamy a rozbehne sa proti nim.
Nuž, nič nového, večný príbeh dvoch ľudských temperamentových protikladov.
Tak si spoločne poprajme dobrú zábavu pri sledovaní ich osudov a držme palce.
Nie im, nám.