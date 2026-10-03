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3. okt 2026 o 09:40
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Keď chceš vyhrať friško, pomôže ti Slyško

Situácia okolo dua Slyško-Taraba je z pohľadu temperamentu jasná konštelácia. Taraba = "dejte mi lidi a já to udělám", Slyško = lidi.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Temperament pána Tarabu je ladený výkonovo.

Lovec mamutov, ktorý má v hlave teóriu (vízie, plány a jasný cieľ), ako mamuta dostať, no potrebuje k tomu niekoho, kto by vykopal jamu, mamuta tam zhodil, zapichol a dotiahol do jaskyne, aby mohol lovec zaspievať víťaznú pieseň typu: Já, já, já, jenom já.

No a v úzadí?

Pokorne a tíško stojaci pán Slyško, správne namotivovaný a zmanipulovaný vzťahový typ, túžiaci po troche pozornosti, veriaci v lepší svet plný lásky a porozumenia, ktorý mu na to skočil.

Lovec mamutov Taraba so svojimi danosťami a skúsenosťami presne vie, ako "namotať". Presvedčili sa o tom už mnohí. Tí, ktorí sú podobného razenia, ho vždy rýchlo prekuknú a nechcú s ním mať nič spoločné (dve takéto povahy sa totiž na jednom hnojisku neznesú), no a tí, ktorí ho neprekuknú, si musia prejsť svoju cestu tŕnistú. No a pán Slyško patrí k takýmto.

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Pán Taraba môže byť ako lovec mamutov nateraz spokojný.

Má za sebou človeka, ktorý je tichý, poslušný, navyše narodený v znamení Váhy, takže málo rozhodný, ktorého bude môcť viesť a zároveň i predstrčiť pred seba, keď bude najhoršie, keď mamut vyskočí z jamy a rozbehne sa proti nim.

Nuž, nič nového, večný príbeh dvoch ľudských temperamentových protikladov.

Tak si spoločne poprajme dobrú zábavu pri sledovaní ich osudov a držme palce.

Nie im, nám.

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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  • Počet článkov:  1 258
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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