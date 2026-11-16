Keď sa jedná o deti...

Ak ukradneš deťom hračku,
mobil, euro, dáku čačku,
priprav sa na veľký plač,
dá ti vedieť, čo si zač.
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Ak im vezmeš trochu času
nasilu a bez súhlasu,
priprav sa na hnev a zlosť,
musíš počkať na milosť.
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Ak však vezmeš deťom "doma",
najväčší žiaľ znásob troma
a skúšaj si predstaviť,
bez duše, jak môžu žiť.
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Ak sa mama, ocko stratí,
túto stratu nik nevráti,
doživotný je to plač,
ťažko nájdeš, čo si zač.
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V Ukrajine sa to stalo:
Rusi brali, čo sa dalo.
Medziiným deti vzali,
do Ruska ich pozvážali.
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Bez mám, tatov, bez postieľky,
vraj zabudnú, už sú veľkí.
A svet kričí: je to hriech!
V Smere je to na posmech!
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Vyjadriť sa k hriechu mali.
Neveďalka, mladý Kali,
Laššáčka i s Blahom spolu
dali v EÚ svetu školu.
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Rusko v hriechu podporili,
všetky čiary prekročili,
bez svedomia, bez citu,
ukázali kvalitu.
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Hanbite sa, ľudské zrúdy.
Nebudem však robiť súdy,
súd vás čaká iný kdesi,
kde neplatia Smeru dresy.
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Pozn. autorky:
Pracujem v poradni, kde sa denne stretávam s ľudským nešťastím a bolesťou, kde vidím, ako si dokážu ľudia ublížiť, ako sa dokážu ponížiť a pošpiniť. Priznám sa, takýto ľudský odpad som však v poradni ešte nikdy nemala...
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