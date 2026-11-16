pondelok, 16. november, 2026 |  Meniny má Agnesa
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
13. nov 2026 o 09:02  (upravené 13. nov 2026 o 12:31)
Prečítané: 3 191x

Keď sa jedná o deti...

Čo je základ detí sveta, vystihuje jedna veta: Mamka, ocko, postieľka - od Boha to nádielka.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (51)

Ak ukradneš deťom hračku,

mobil, euro, dáku čačku,

priprav sa na veľký plač,

dá ti vedieť, čo si zač.

____

Ak im vezmeš trochu času

nasilu a bez súhlasu,

priprav sa na hnev a zlosť,

musíš počkať na milosť.

____

Ak však vezmeš deťom "doma",

najväčší žiaľ znásob troma

a skúšaj si predstaviť,

bez duše, jak môžu žiť.

____

Ak sa mama, ocko stratí,

túto stratu nik nevráti,

doživotný je to plač,

ťažko nájdeš, čo si zač.

____

V Ukrajine sa to stalo:

Rusi brali, čo sa dalo.

Medziiným deti vzali,

do Ruska ich pozvážali.

____

Bez mám, tatov, bez postieľky,

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

vraj zabudnú, už sú veľkí.

A svet kričí: je to hriech!

V Smere je to na posmech!

____

Vyjadriť sa k hriechu mali.

Neveďalka, mladý Kali,

Laššáčka i s Blahom spolu

dali v EÚ svetu školu.

____

Rusko v hriechu podporili,

všetky čiary prekročili,

bez svedomia, bez citu,

ukázali kvalitu.

____

Hanbite sa, ľudské zrúdy.

Nebudem však robiť súdy,

súd vás čaká iný kdesi,

kde neplatia Smeru dresy.

____

Pozn. autorky:

Pracujem v poradni, kde sa denne stretávam s ľudským nešťastím a bolesťou, kde vidím, ako si dokážu ľudia ublížiť, ako sa dokážu ponížiť a pošpiniť. Priznám sa, takýto ľudský odpad som však v poradni ešte nikdy nemala...

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj:

https://www.instagram.com/p/DfprR3VCiAr/

Věra Tepličková

Věra Tepličková
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 274
    •  | 
  • Páči sa:  50 101x

V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Roman Kebísek

Roman Kebísek

128 článkov
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Karol Galek

Karol Galek

131 článkov
INEKO

INEKO

119 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu