Keď sa Sulík čuduje alebo Očistenie v priamom prenose

Vyjadril veľké rozčarovanie nad tým, že sa k tomu redaktor TA3 neustále vracia a furt sa na to pýta, keď už predsa dnes považuje Bombica a spol. za "nie v pohode". Aj sa už raz dokonca ospravedlnil. Aj Cigánikovej to už takto vysvetlil, a keď to pochopila ona, mali by sme aj my.
Navyše... jeho výroky boli súkromné (čo potvrdil aj jeho spolusediaci Uhrík), a boli vypustené na svadbe syna len medzi rodinou a hŕstkou najbližších priateľov. Verejne by to takto nikdy nepovedal, lebo vie, že verejne sa musí hovoriť celkom niečo iné, ako za dverami "detskej izby".
To mu potvrdil i spoludiskutujúci Uhrík a dodal, že ako svadobný otec predsa nemohol zhejtovať svadobných hostí...
Je predsa "karakter", nie?
Zdroj:
https://www.ta3.com/clanok/1068765/richard-sulik-v-ta3-priznal-preslap-exsef-sas-oznacil-svoje-vyjadrenie-o-danielovi-bombicovi-za-chybu