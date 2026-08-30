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30. aug 2026 o 16:55
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Keď sa Sulík čuduje alebo Očistenie v priamom prenose

Sulík to dal dnes na Eštóka. A s prehľadom. Máme láskavo pochopiť, že bol mesiace mimo politiku, takže nič nevie, nepozná pomery, a to, že minulý týždeň považoval Bombica a spol. za "v pohode", neznamená, že je tomu tak aj dnes.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Vyjadril veľké rozčarovanie nad tým, že sa k tomu redaktor TA3 neustále vracia a furt sa na to pýta, keď už predsa dnes považuje Bombica a spol. za "nie v pohode". Aj sa už raz dokonca ospravedlnil. Aj Cigánikovej to už takto vysvetlil, a keď to pochopila ona, mali by sme aj my.

Navyše... jeho výroky boli súkromné (čo potvrdil aj jeho spolusediaci Uhrík), a boli vypustené na svadbe syna len medzi rodinou a hŕstkou najbližších priateľov. Verejne by to takto nikdy nepovedal, lebo vie, že verejne sa musí hovoriť celkom niečo iné, ako za dverami "detskej izby".

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To mu potvrdil i spoludiskutujúci Uhrík a dodal, že ako svadobný otec predsa nemohol zhejtovať svadobných hostí...

Je predsa "karakter", nie?

Zdroj:

https://www.ta3.com/clanok/1068765/richard-sulik-v-ta3-priznal-preslap-exsef-sas-oznacil-svoje-vyjadrenie-o-danielovi-bombicovi-za-chybu

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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