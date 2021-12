Keď sú NE/Obyčajní vzorom pre obyčajných

A toto všetko sa stretlo a doslova v priamom prenose sa to aj zasnúbilo v hlasovaní poslankyne Hatrákovej. Tá pri voľbe komisára pre deti zahlasovala za seba, čím podľa Denníka N zneužila túto malú výhodičku vo svoj prospech, lebo ostatní kandidáti takú možnosť nemali.

Ale povedzme si pravdu, to je ich problém, poslankyňa nič neporušila.

Nemusí sa nikomu spovedať.

Svedomie má čisté ako ľalia, lebo má (ako každý iný poslanec) právo voliť koho chce. Dali jej na výber a ona si vybrala. Kandidáti, ktorí boli na zozname, ju ničím neoslovili, a tak bola jej voľba jasná. Hatrákovú dobre pozná, vie, že je fakt dobrá a vyzerá to, že by mohla byť tou najlepšou ochrankyňou slovenskej omladiny. Má vzdelanie, prax a s ochranou a zastaním sa našich detí už má početné skúsenosti, čo môže nielen potvrdiť, ale i odprisahať napr. jej kolega Herák.

A pretože sa svedomie neozvalo ani niekoľko hodín po voľbe, bolo jasné, že sa celkom stotožnilo s jej vedomím, ktoré rozhodlo, že Hatráková je najlepšie voľba.

No a logika je tiež v poriadku. Veď, ak by nedala hlas sebe, prilepšila by svojim oponentom, čo by nebolo príliš logické.

Pani poslankyňa splnila všetky písané i nepísané podmienky hlasovania, takže, nech sa v Denníku N upokoja. S hlasovaní pani Hatrákovej je všetko v najlepšom poriadku.

Zdroj:

https://dennikn.sk/2639832/hatrakova-ma-pri-volbe-komisarky-pre-deti-vyhodu-hlasuje-totiz-sama-za-seba/?ref=tit