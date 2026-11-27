Vraj... päť tisícok za noc dal, aby info nazbieral,
ako vinič ochrániť, pred škodcom ho zachrániť.
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Služobnú on zobral kartu, sám tam nebol, pozval partu,
služobku si spravili a kartičkou platili.
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Kurty, bazén v luxuse všetci v tomto turnuse
dopriali si, zažili, aby vinič spasili.
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Nuž...
... keď sú k tomu predpoklady, doniesť zdravé vinohrady,
nezáviďme, doprajme a náklady znášajme.
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Ak plánujú cestu novú, riešiť krízu banánovú,
do Afriky, do Panamy, lietadlami s cigarami,
len im pekne zamávajme a zdola sa usmievajme.
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A keď pôjdu študovať, ako nás viac vycicať,
nasadnú do modulu a navštívia Drákulu,
tešme sa a jasajme, na kolená padajme.
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Veď sa pre nás obetujú, zo svojho si ukrajujú,
aby za nás bojovali, aby sme sa lepšie mali.
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A čo dodať na záver?
Fakt sme radi, ľudia boží, že sa toto u nás množí?
Pre nás samých nemáme a na nich sa skladáme?
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Zdroj:
https://www.sme.sk/domov/c/taraba-platil-zo-sluzobnej-karty-noc-v-toskansku-za-4700-eur-informuje-360tka-priucali-sme-sa-ochrane-vinohradov-vravi-exminister