Konečne niekto povedal pravdu

Deduško na ceste domov z lekárne sa sťažoval na biedu a ukazoval na kameru mikroténové vrecko s liekmi za niekoľko desiatok eur.

Prítomného pána Šípoša sa tento klip dotkol a obvinil moderátora relácie z nekorektnosti.

Pre korektnosť a vyvážené spravodajstvo by mala RTVS ukázať nielen deduška strádajúceho, ale i jedného z tých spokojných, ktorí píšu pánovi Šípošovi a ďakujú mu za zvýšenie dôchodkov. Zástupca OĽaNO ukázal tabuľku s grafom pomoci tejto vlády seniorom a vyjadril pochybnosť, že by sa za takýchto podmienok mohol mať niekto z nich zle. Naznačil, že za to, v akých podmienkach naši seniori žijú, si často môžu oni sami. Uviedol, že seniori sú nepoučení, nedokážu odolávať pokušeniam trhu, nakupujú "značky" drahé, v lekárniach často "podľahnú zvodom lekárnikov", ktorí im núkajú nadštandard. Potom nech sa nečudujú, že sa im nedarí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Priznám sa, že i já, odvtedy, čo naša vláda pomáha dôchodcom, si všímam istých zmien.

Stretávam čoraz viac seniorov v značkovej obuvi a v značkovom oblečení, ako sa preháňajú v taxíkoch alebo na značkových tátošoch po centrách a obchodných uliciach mesta, ako sa v potravinách prehrabávajú v 98% šunkách a u mäsiara berú sviečkovice na kilá, alebo ako sa v lekárniach vôbec nebránia útokom lekárnikov, ktorí sa im snažia predať drahé ležiaky, a skupujú všetko, čo sa dá.

Nuž, buďme my len radi, že takýchto pánov Šípošov zorientovaných v problematike tu máme.

Ak by nám totiž v médiách ukazovali len jednostranné obrazy zo života dôchodcov, fakt by sme si mohli myslieť, že sa im tu žije ťažko.