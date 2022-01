Konečne! Novela zákona rieši nedostatok učiteľov

Už dlhší čas sa hovorí o nízkej kvalite a neustále klesajúcej úrovni vedomostí žiakov v školách i o nezáujme mladých ľudí o prácu pedagógov. Niet sa čo čudovať, platy učiteľov sú v porovnaní s inými vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami u nás i vo svete nízke, nároky na prácu a psychiku učiteľov narastajú s každou vyhláškou či novelizovaním zákona.

A ministerstvo povedalo DOSŤ!

Už nebudeme len diskutovať, chceme daný stav riešiť.

A tak svetlo sveta uzrela novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a priniesla revolučný nápad, ako situáciu zmeniť. Tvorcovia sa na problém pozreli z celkom opačnej stránky, ako bolo zvykom. Uvedomili si, že peňazí na zvyšovanie platov učiteľov nie je a asi ani nebude, a tak sa rozhodli stopnúť trend navyšovania nárokov na učiteľov, zastaviť sa, otočiť sa o 180 stupňov a ísť výške súčasných miezd oproti. Miernym znížením požiadaviek. To, čo sa muselo, už sa tak nemusí, prax už nie je až tak dôležitá, na kvalifikáciu a atestácie sa pozerá s prižmúreným okom a kto ich ešte nemá, za určitých okolností, ako keby ich mal.

Tvorcovia tejto novely si pravdepodobne uvedomili, že našim deckám to za týchto podmienok bude stačiť a učitelia sa k nim tak trochu priblížia. Keď nejde Mohamed k hore, musí ísť hora k Mohamedovi. Nie je to síce ideál, zvýšeniu kvality a porovnávaniu so svetovým trendom to asi príliš nepomôže, ale keď nie sú peniaze, tak aspoň takto...trochu...aby aspoň počas vládnutia tejto vlády učitelia tak neutekali.

A tak to má byť.

Keď to nejde, tak to nejde.

My sa nemôžeme porovnávať s krajinami, kde má minister školstva najväčšie nároky na seba, niekoľko titulov a motivuje svojim vzdelaním svojich podriadených a tí zasa dávajú príklad svojim žiakom a študentom. My sa musíme odrážať od toho, čo máme. A keď to nie je nič moc, tak potom zostaňme pri zemi.

Ale zasa na druhej strane, aby som nekrivdila...

Nie vo všetkom je zákon benevolentný. Vykazuje i pekné príklady náročnosti, ktorými môžeme vysoko konkurovať našim susedom v Európe a dokonca i vo svete.

Ako príklad uvediem:

Každá škola či školské zariadenie majú povinnosť pre svojich zamestnancov organizovať aktualizačné vzdelávanie. Ak si riaditeľ nesplní túto úlohu je to naozaj ťažký hriech a o dopade tohto previnenia nechcem ani hovoriť. Ešte väčší hriech však je, ak si túto úlohu splní, ale nenapíše o tom informáciu na webovú stránku. Postih? Pokuta 1000 eur. A čo ak sa učitelia vzdelávali a riaditeľ pozabudne napísať o tom papier? Pokuta 10000 eur.

Nuž, dlho očakávaná novela zákona naozaj prináša pedagogickým zamestnancom istoty a úľavu, po ktorej volali. A noví záujemcovia o prácu učiteľa alebo riaditeľa? Nohy a ruky si dolámu, aby sa za katedru dostali.