Kuchárov bez hraníc vystriedali kuchári s hranicou

Čo ich oči uvideli, nebolo nič pekné.

Na východnej hranici sa dobrovoľne varilo a rozdávalo huj-buj. Sem porcia, tam porcia, dospelý, dieťa - všetko jedno. Žiadna kontrola, žiadny systém. A všetko v réžii nikoho.

A pretože hlavným krédom našej vlády je transparentnosť vždy a za všetkých okolností, situácia na východnej hranici v nich vyvolala zmätok, úzkosť a množstvo otázok.

Nie je podozrivé, že niekto v dnešnej dobe robí niečo zadarmo a tak dlho?

Varia tam skutoční odborníci znalí zásad správnej výživy?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nepoznám niekoho, kto by to urobil lepšie, systematickejšie a profesionálnejšie?

Odborníci zasadli, hlboko sa zamysleli, zistili, že máme mimoriadnu situáciu, že na nejaké veľké zamýšľanie či verejné obstarávanie nie je čas, lebo čas i peniaze utekajú, a pretože nikoho iného ako cateringové spoločnosti z Bratislavy nepoznali, museli pod tlakom vybrať z nich. Mimoriadna situácia je mimoriadna situácia. S tým nehnú, aj keby chceli.

Rozhodovanie to bolo naozaj ťažké, ale podarilo sa, a tak sa bratislavská firma so všetkými varechami, lyžičkami a celým ansámblom presunula na východ a varí pod štátnou kontrolou a za štátne. Prísna kontrola je podľa ešte prísnejšieho ministra zabezpečená a ľudia nemusia mať z kradnutia vôbec žiaden strach. Ako hovorí: "Bude zabezpečené vyplatenie len toľko jedál, koľko bude vydaných."

A tak to má byť.

Už žiadne lárom-fárom dobrovoľných kuchárov. Teraz pekne podľa noriem, striedmo a každé jedlo pekne oproti podpisu prijímateľa, hlavného a vedľajšieho kuchára, hlavného kontrolóra a prípadne i hygienika. Samozrejme, že administratíva, účtovníctvo, cestovné náklady, ubytovanie, odlučné a iná réžia bratislavského personálu síce trochu navýšia náklady stravovania utečencov, ale kto by dnes rátal nejaké tie drobné. Keď treba pomáhať, tak sa na takéto veci nemôžeme prizerať optikou porovnávania s výškou stravného, ktoré dostávajú napr. naše deti v detských domovoch (stravná jednotka niečo vyše 2 eurá?) alebo naši živnostníci, ktorí si po novom budú môcť denne odpísať na stravu 2,81 eurá.

Ako by na nás pozerali z EÚ?

A išli by vôbec kuchári z Bratislavy do takýchto podmienok?

Nuž, dobre to má štát vymyslené. Ak je niečo dobrovoľné, nie je to pod kontrolou. A ľudí dnes treba kontrolovať. Dajte im trochu slobody a hneď kradnú, podvádzajú, odjedajú. Rezeň k rezňu a prasa je preč. A to si pán minister Mikulec určite na triko nezoberie.