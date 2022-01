Ľudia sú lenivý poctivo sa zoznamovať s opatreniami

Niektorí z nás si fakt opatrenia poriadne nepreštudujú, neprečítajú 2 – 3 krát s porozumením a niektorí dokonca ani nie celé, a vyvodzujú z nich závery, ktoré sa nezlučujú so zámerom, ktoré pôvodcovia a autori opatrení mali. Vznikajú rôzne dezinterpretácie, ktoré si každý vysvetľuje po svojom, potom sa robia chyby, kontrolóri nestíhajú a v spoločnosti panuje zlá atmosféra a nálada.

A pritom je to tak jednoduché.

Stačí si vyhradiť jeden deň v týždni (ak sa teda opatrenia menia v na týždennej báze), spraviť si s partnerom pekný večer, vytlačiť si opatrenia, farebne podčiarknuť podstatné pojmy a prečítať si navzájom to, čo nám odborníci pre našu záchranu na budúci týždeň pripravili. A ak prizveme k takejto peknej chvíľke i starých rodičov, prípadne do online diskusie na skypu súrodencov s ich rodinami, môžu z toho byť pekné rodinná akcie, na ktoré sa budeme všetci tešiť a raz na ne budeme s láskou a dojatím spomínať. Ak nebudeme niečomu rozumieť, treba si to spoločne vydiskutovať, pohľadať logiku, podeliť sa, navrhnúť nejaké uznesenie a až potom tieto poznania aplikovať v praxi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Asi toto mala na mysli pani Kavecká, keď vysvetľovala oponentovi v diskusii, pánovi Rašimu, že v opatreniach dnes treba hľadať logiku. A keby len to. Hneď v praxi mu ukázala, ako by to malo vyzerať. Nedouk Raši kritizoval nelogickosť opatrenia, v ktorom sa dočítal, že v reštaurácii môže robiť neočkovaný kuchár len s testom, ale hosťovi sa test neuzná. Pohotová pani poslankyňa vyzbrojená sedliackym rozumom pánovi Rašimu s úsmevom vysvetlila, že porovnal neporovnateľné: „ Porovnali ste kuchára, ktorý je v práci ako pracovník, ktorý je otestovaný, aby mohol túto prácu vykonávať. Dodržiava všetky opatrenia, pretože má na sebe respirátor, má rukavice, dodržiava hygienický štandard a pri príprave tohto jedla si neskladá ochranné pomôcky. Kdežto, keď by sa z neho mal stať zákazník a chcel by ísť, teda ako neočkovaný, do reštaurácie, nemôže ísť, pretože by tam konzumoval, bol by v styku s otvoreným prostredím a mohol by sa infikovať tou chorobou a my by sme ho nemali ako ináč chrániť, len tými opatreniami.“

A touto cestou sa chcem zo srdca poďakovať poslankyni Kavickej a celej televízii TA3, že urobili takúto reláciu, naznačili nám nechápavým, o čo ide, lebo až tu som pochopila, čo je podstatou opatrenia a čo je zdravý sedliacky rozum. Ďakujem.

Zdroj:

https://www.ta3.com/relacia/23007/omikron-a-povinne-ockovanie-zamestnavatelia-si-musia-pomoct-sami