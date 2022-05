Ľudové tradície alebo Nie je panna ako panna

Máj kedysi pripravovali slobodní mládenci. Išli do lesa, zrezali vysoký smrek, olúpali kôru až po špičku a smrek dopravili do dediny, kde ho panny ozdobili vencom, kvetmi a farebnými stužkami. Takto vyzdobený máj mládež postavila a tancovala okolo neho až do noci. Sexuálna symbolika bola zrejmá: zelený vrchnák s vencom pripomínali nový život, spojenie oboch pohlaví.

Nuž, časy sa menia a ja som dnes na videu videla celkom iný obraz tohto zvyku.

Neviem, či máj, ktorý som v ňom videla, zrezali a pripravili slobodní mládenci, no viem isto, že čisté panny ho nezdobili. Čím pripomínali starostovi obce (z ktorej video pochádzalo) poctivé panny členovia Smeru, ťažko povedať, isté však je, že k čečine dovolil stužky priväzovať Ficovi, Blahovi, Kamenickému a spol. Či k čečine členovia Smeru priviazali aj svoje vienky zelené, okolo ktorých potom tancovali, som už na videu nevidela, ale povedzme si pravdu, dnes je možné všetko. (I keď... v tomto by som sexuálnu symboliku príliš nehľadala).

Ale, aby som príliš nezavádzala...

Zvyk, ktorý som opísala, bol ľudovou tradíciou v dedine, v ktorej som sa narodila ja, takže je možné, že v obci, kde mašle viazal Robert so svojou družinou, sú zvyky celkom iné. Ale pokiaľ predseda Smeru v úvode videa hovoril pravdu a naozaj chce s členmi Smeru udržiavať a podporovať svojou prítomnosťou ľudové tradície, mali by postupne navštevovať viaceré dediny. Včera si skúsili úlohu nepoškvrnených, zajtra si môžu zahrať inú roľu. Nebudú to mať však ľahké. Za prvé, zvykov tu máme mrte a za druhé, počula som, že v niektorých krajoch mala sexuálna symbolika stavania mája celkom iný priebeh a spád. Napr. panny okolo mája tancovali so slameným starcom, ktorého každá dievčina prebodla kolom. Tanec sa stále zrýchľoval a nakoniec dievčence tancovali tak divoko, že slameného starca celého roztrhali.

Nuž, čo vám poviem, tiež pekný zvyk.

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=eYMmWsNIlmQ