Milá pany Judyta (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Šak len teho vybavuváná, co ste s tým moseli mnet: vymýšlat dúvody, proč scete íst do milovaného Prešova, trvalé byllisko menyt, doklady menyt, hledat, do by Vás z Vašú zložitú povahú dlhodobo znésel v nejakém ubytováný, hledat spoje z Brusela do Prešova,...
Náá, a jak ste si tam šecko už prevézli z Nových Zámkú, tak Vás muselo totok rozhonnutý šéfa rádno nas... nahnevat. Ešteže oddnes zlacneli vlaky na polovicu a možete si lacno šecko Vaše príslušenstvo prevézt vlakem do Zámkú spátky.
Já len furt rozmýšlám, proč Vás Vaši tak rychlo stahli z obehu...
Robert Fico sice vysvetlil, že týmto krokem ide zreálnyt volby, ale priznám sa, v súvislosty s Vami nevím, co to znamená.
Jakože Vy ste nebyli reálná?
A tak reálne ste furt vypadali... Aj hlava, aj šecko... Jak skoro živá ste dycky byli. A zrazu... buch. Nejaká umelina do Prešova nastrčená, kerá by zabrányla reálnym volbám. Svina jenna.
Ešteže to v Smere tak rychlo zistyli a volby v Prešove zreálnyli.
Ale povím Vám, Judyta, Prešovčané moseli Vašu umelú identytu odhalit ešte skorej jak odbornýci ze Smeru, lebo párkrát sem Vás (len tak ze zaujímavosty, gdo by sa na Vás ulakomíl) osobne hledala v nejakých grafoch preferencí, aj lupu sem si kúpila, dyby byl Váš slúpek tak malý, že by sem ho nevidela, a nyšt. Nygde ste sa nevyskytli. (A to sem s lupú hledala aj pod čárú.)
Nyšt si ale z teho nerobte, milá Judyta.
Dokál v Bruseli nezistá, co už zistyli v Prešove aj v Smere, tak sa možete aj s Vašú charizmú robit, že robíte. Dokál platá, tak teho využite. Aspon dotedy, kým zas pojdete kandyduvat do Vašich miluvaných Zámkú.
Vaša uzavretá anonymka