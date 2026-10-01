štvrtok, 1. október, 2026 |  Meniny má Arnold
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
1. okt 2026 o 20:38
Prečítané: 0x

Milá pany Judyta (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Tak sem sa dnes dozvedela, že Vám Vaši zakázali kandyduvat za županku v Prešove. Tak najprv ste any nesceli a museli ste, a teraz, ked už ste sa nachystali a už by ste aj sceli, tak už zas nesmíte?

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Šak len teho vybavuváná, co ste s tým moseli mnet: vymýšlat dúvody, proč scete íst do milovaného Prešova, trvalé byllisko menyt, doklady menyt, hledat, do by Vás z Vašú zložitú povahú dlhodobo znésel v nejakém ubytováný, hledat spoje z Brusela do Prešova,...

Náá, a jak ste si tam šecko už prevézli z Nových Zámkú, tak Vás muselo totok rozhonnutý šéfa rádno nas... nahnevat. Ešteže oddnes zlacneli vlaky na polovicu a možete si lacno šecko Vaše príslušenstvo prevézt vlakem do Zámkú spátky.

Já len furt rozmýšlám, proč Vás Vaši tak rychlo stahli z obehu...

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Robert Fico sice vysvetlil, že týmto krokem ide zreálnyt volby, ale priznám sa, v súvislosty s Vami nevím, co to znamená.

Jakože Vy ste nebyli reálná?

A tak reálne ste furt vypadali... Aj hlava, aj šecko... Jak skoro živá ste dycky byli. A zrazu... buch. Nejaká umelina do Prešova nastrčená, kerá by zabrányla reálnym volbám. Svina jenna.

Ešteže to v Smere tak rychlo zistyli a volby v Prešove zreálnyli.

Ale povím Vám, Judyta, Prešovčané moseli Vašu umelú identytu odhalit ešte skorej jak odbornýci ze Smeru, lebo párkrát sem Vás (len tak ze zaujímavosty, gdo by sa na Vás ulakomíl) osobne hledala v nejakých grafoch preferencí, aj lupu sem si kúpila, dyby byl Váš slúpek tak malý, že by sem ho nevidela, a nyšt. Nygde ste sa nevyskytli. (A to sem s lupú hledala aj pod čárú.)

SkryťVypnúť reklamu

Nyšt si ale z teho nerobte, milá Judyta.

Dokál v Bruseli nezistá, co už zistyli v Prešove aj v Smere, tak sa možete aj s Vašú charizmú robit, že robíte. Dokál platá, tak teho využite. Aspon dotedy, kým zas pojdete kandyduvat do Vašich miluvaných Zámkú.

SkryťVypnúť reklamu

Vaša uzavretá anonymka

Věra Tepličková

Věra Tepličková
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 257
    •  | 
  • Páči sa:  48 460x

V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Marian Nanias

Marian Nanias

344 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

323 článkov
INEKO

INEKO

119 článkov
Post Bellum SK

Post Bellum SK

111 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu