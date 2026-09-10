Milá pany minysterka Šinkovičová (z otvoreného listu už celkem uzavretej anonýmky)

O tem, že scete Machalovi osobne naznačit, že dostal padáka až po jeho návrate z dovolenky, písat nebudem, lebo nény o čem. Máte pravdu: ked je negdo na dovolenke, má si ju užívat a né sa zamyšlat nad prácú. Nech sa Machala v klude ešte okúpe.
Trochu sem šak zostala zaskočená, ked ste sa postažuvali, že nejakým vácfarebným ste dali penáze a ony Vám tú ruku, kerú ste im to dali, ešte aj skoro opluli. Svine nevdačné jakési. Druhýkrát im nyc nedávajte, pany minysterka. A aby nemohli verejne frflat, tak si presný postup rozdávanya penazí nechajte schválit vládú a najlepšé urobíte, ked to hned dáte do Ústavy. Napište im tam, že každý, jak mu dáte penáze, mosí pred Vama pokleknút, uklónyt sa, pobozkat Vám nekerý z prstú a pekne nahlas povedat nejakú naučenú presne stanovenú vetu. Trebárs "dakujeme Vám pany velkomožná nastokrát", alebo "dakujeme Vám za štedrý dar, budeme Vaši verný služebnýci na veky vekú, amen." Gto to takto nepoví, penáze zebrat a vác sa s takým nebavit, s nevdačnýkem nevdačným.
Velice ňa ale potešila Vaša odpoved na zákernú otázku redaktorky, jak to máte ze šeckými tými umelcami, či sa s nymi kamarádyte alebo né, a Vy ste velice profesionálne povedali, že ano. Povedali ste na rovinu, že ste mezi umelcami vesmes oblúbená, že vám neska aj gratulovali k meninám, a preto ste tam, de ste.
Tak aj já Vám túto cestú, pany minysterka, gratulujem, a želám Vám, nech, jak totok šecko Pánboh vidý, tak nech Vám totok šecko oplatý. A ak sa možem prihovorit, tak nech Vám to oplácá postupne. Aby ste sa neochvácili naraz, ale pekne po kúskoch. Aby ste si to užili.
Vaša uzavretá anonýmka