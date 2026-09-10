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10. sep 2026 o 13:45
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Milá pany minysterka Šinkovičová (z otvoreného listu už celkem uzavretej anonýmky)

Dnes sem na TA3 očúvala Vaše vyjadrená na aktuálne témy a povím Vám, v tontok chaose na šeckých ministerstvách sem velice ráda, že Vy ste furt ve svojém zmýšlaný stabilná a že z Vaší strany sa nemosím bát nejakých zvratú.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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O tem, že scete Machalovi osobne naznačit, že dostal padáka až po jeho návrate z dovolenky, písat nebudem, lebo nény o čem. Máte pravdu: ked je negdo na dovolenke, má si ju užívat a né sa zamyšlat nad prácú. Nech sa Machala v klude ešte okúpe.

Trochu sem šak zostala zaskočená, ked ste sa postažuvali, že nejakým vácfarebným ste dali penáze a ony Vám tú ruku, kerú ste im to dali, ešte aj skoro opluli. Svine nevdačné jakési. Druhýkrát im nyc nedávajte, pany minysterka. A aby nemohli verejne frflat, tak si presný postup rozdávanya penazí nechajte schválit vládú a najlepšé urobíte, ked to hned dáte do Ústavy. Napište im tam, že každý, jak mu dáte penáze, mosí pred Vama pokleknút, uklónyt sa, pobozkat Vám nekerý z prstú a pekne nahlas povedat nejakú naučenú presne stanovenú vetu. Trebárs "dakujeme Vám pany velkomožná nastokrát", alebo "dakujeme Vám za štedrý dar, budeme Vaši verný služebnýci na veky vekú, amen." Gto to takto nepoví, penáze zebrat a vác sa s takým nebavit, s nevdačnýkem nevdačným.

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Velice ňa ale potešila Vaša odpoved na zákernú otázku redaktorky, jak to máte ze šeckými tými umelcami, či sa s nymi kamarádyte alebo né, a Vy ste velice profesionálne povedali, že ano. Povedali ste na rovinu, že ste mezi umelcami vesmes oblúbená, že vám neska aj gratulovali k meninám, a preto ste tam, de ste.

Tak aj já Vám túto cestú, pany minysterka, gratulujem, a želám Vám, nech, jak totok šecko Pánboh vidý, tak nech Vám totok šecko oplatý. A ak sa možem prihovorit, tak nech Vám to oplácá postupne. Aby ste sa neochvácili naraz, ale pekne po kúskoch. Aby ste si to užili.

Vaša uzavretá anonýmka

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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  • Počet článkov:  1 248
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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