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17. sep 2026 o 17:03
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Milá pany minysterka Šinkovičová (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Velice pozorne sem dnes očúvala hodynu otázok bez odpovedý v NR a musím Vám povedat, že sa vóbec nečudujem, že ste boli dezorientuvaná.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Když Vám podpredseda Gašpar prečítal vylosuvanú zákernú otázku od poslankyne Jaurovej, že prečo ste vyhodyli Machalu, tak ste pred tým, jako ste jej neodpovedali, upozornyli plénum na velice závažný problém: na matúcu podobnosť šeckých progresívnych poslankýn. Povedali ste, že sú šecky rovnaké, šecky sa na seba podobajú, ešte sa šecky zgrčijá na jennu stranu parlamentu a Vy potom nevíte, komu vlasne máte odpovedat.

Nuž, povím Vám, pany minysterka, presne ste trefili klinec na hlavičke.

Mne ked negdo postaví vella seba Jaurovú a Bihariovú, tak sa any já v nych nevyznám. Obidve majú vlasy, obidve hlavu, ruky aj nohy... jak keby ich jenna mater mala. A ked si k nym sanne ešte aj Valášek s Trubanem, tak to už sem potom celkem domotaná. Šeci vyzerajú rovnako. Jak keby ich šeckých v nejakém společném laboratóriu naklónovali. Navyše, jak ste velice trefne upozornyli, šeci Vám pokládajú rovnaké otázky, hnusoby jenny nehonné, a šeci sa na seba podobajú aj v intenciách (co sice nevím, co je, ale polla teho, jak ich poznám, tak je to na nych podobné) a ešte aj šeci rovnaké názory majú...

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To neny jak Vy - lehko vizuálne identifikuvatelná blondýna.

Vás sa dá rozoznat šade. Vy možete byt zgrčená s kým scete a gde scete, jak Vás človek zbadá, hned ví, o koho sa jenná.

A nélen, ked Vás vidý.

Jak otvoríte pusu, any videt Vás nemosíme. Hned šeci víme, gdo ju otvoril. Co názor, to originál, co myšlenka, to perla.

Já byt na Vašém míste, pany minysterka, já by sem dala v záujme efektývneho rozoznávanya poslancú v NR návrh, že pred stupem do parlamentu mosí mnět každý nejakú značku. Trebárs cedulu na krku s inventárným číslem alebo s nápisem: Já nejsem ona.

A kludne to dajte aj do zákona, pany minysterka.

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Napište im tam, že v záujme plynulosty legislatývneho procesu a v záujme predchádzanya zámeny osob ukládá sa šeckým poslancom povinosť jennoznačne sa vizuálne odlišit od svojich kolegú. A navrhnyte hned aj zriadenye komisie, kerá by to kontrólovala pred vchodom. Jak negdo nebude vizuálne označený, any ho donútra nepušťajte.

Tak já len taktok, pany minysterka. Aby ste vedeli, že aj my, kerí už horšé vidýme, stojíme pri Vás.

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Držte sa.

Vaša večná obdyvuvatelka a kulturná nadšenkyna - uzatvorená anonymka.

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=7SveYHQ7CCA

Věra Tepličková

Věra Tepličková
Bloger 
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  • Počet článkov:  1 251
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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