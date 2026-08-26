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26. aug 2026 o 15:39
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Milá pany Tabaková (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Už velice dlúho sledujem Vaše počiny na fejzbúku a sem velice ráda, že ste sa konečne dostali k téme, kerá ma irituje už roky: rozmnožuvanye morských konýkú a morálne dopady týchto aktú na naše dety.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Je to téma tažká, tažko dostupná, vysoko odborná a bársdo sa jej nechytý, takže sem any nečakala, že to nyekedy negdo bude rozebírat, ale Vy ste sa nelekli, tému ste si naštuduvali a rozebrali ste ju, jak sa patrí.

Z príspevku mosí byt každému jasné, že na intýmny život morských konýkú ste u nás kapacitou number wan a že v rámci samoštúdya sa vzdeláváte aj tam, de by to nykoho nenapallo. V detskej literatúre.

A to je dobre.

Bez strachu ste išli do Panta Rhei, kúpili ste si knyhu 101 morských víl a po večeroch ste študuvali, jak to tý koníci vlasne medzi sebú majú.

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Nuž, co Vám povím, z informácií, keré ste nám prezentuvali, sem zhrozená aj já, a to už sem videla a očula šelico.

Naším neštastným detom je v knihe bez hamby v celej svojej liberálnéj zvrátenosty predložené, že u morských konýkú rodá chlapi.

Já Vám povím, pany Tabáková, je to hnus a mnělo by sa to zakázat.

Aspon u nás teda.

Inde nech si rodý gdo sce, jak sce, ale u nás máme v Ústave, jak to má byt, tak to treba rešpektuvať a dodržávat. Konýci nekonýci. Gde by sme došli, dyby si každý ondýl a rodýl, jak sce?

Dobre ste urobili, pany Tabaková, že ste skúpili šecku túto zvrátenú literatúru a že ste ju vyhodyli do smetáka. Aspon nebude naším detom na očách, nebude im ukazuvat, jak to nemá byt a nebude ich nedajbože navádzat na šelijaké oplzlé experimenty.

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Držte sa, pany Tabáková, nadalej študujte témy, keré hýbú svetem, a jak zas budete mat cosi zvrátené, tak to šecko zverejnyte. Né, že by to nečemu napomohlo, ale aspon sa v tychosty nad Vašími príspevkami pozastavíme a porozmýšláme, co šecko je u nás možné.

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S pozdravem

Vaša vytrvalá sleduvatelka, uzavretá anonymka.

Zdroj:

https://www.facebook.com/reel/1801419297882021

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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