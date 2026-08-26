Milá pany Tabaková (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Je to téma tažká, tažko dostupná, vysoko odborná a bársdo sa jej nechytý, takže sem any nečakala, že to nyekedy negdo bude rozebírat, ale Vy ste sa nelekli, tému ste si naštuduvali a rozebrali ste ju, jak sa patrí.
Z príspevku mosí byt každému jasné, že na intýmny život morských konýkú ste u nás kapacitou number wan a že v rámci samoštúdya sa vzdeláváte aj tam, de by to nykoho nenapallo. V detskej literatúre.
A to je dobre.
Bez strachu ste išli do Panta Rhei, kúpili ste si knyhu 101 morských víl a po večeroch ste študuvali, jak to tý koníci vlasne medzi sebú majú.
Nuž, co Vám povím, z informácií, keré ste nám prezentuvali, sem zhrozená aj já, a to už sem videla a očula šelico.
Naším neštastným detom je v knihe bez hamby v celej svojej liberálnéj zvrátenosty predložené, že u morských konýkú rodá chlapi.
Já Vám povím, pany Tabáková, je to hnus a mnělo by sa to zakázat.
Aspon u nás teda.
Inde nech si rodý gdo sce, jak sce, ale u nás máme v Ústave, jak to má byt, tak to treba rešpektuvať a dodržávat. Konýci nekonýci. Gde by sme došli, dyby si každý ondýl a rodýl, jak sce?
Dobre ste urobili, pany Tabaková, že ste skúpili šecku túto zvrátenú literatúru a že ste ju vyhodyli do smetáka. Aspon nebude naším detom na očách, nebude im ukazuvat, jak to nemá byt a nebude ich nedajbože navádzat na šelijaké oplzlé experimenty.
Držte sa, pany Tabáková, nadalej študujte témy, keré hýbú svetem, a jak zas budete mat cosi zvrátené, tak to šecko zverejnyte. Né, že by to nečemu napomohlo, ale aspon sa v tychosty nad Vašími príspevkami pozastavíme a porozmýšláme, co šecko je u nás možné.
S pozdravem
Vaša vytrvalá sleduvatelka, uzavretá anonymka.
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