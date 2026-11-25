Dobre ste to tam napsali. Jak má negdo nejaký problém tam, de je to videt, treba to dat spravit: vyrezat, zatret, zakryt ... Aby nešpatýl.
Tak jak Vy.
Vy ste zebrali výplatu, dali si to, co ste mneli na ksichte navyše, šecko vytrhat, co zostalo, ste zatreli, a už nešpatýte. Už možete pokojne ukazuvat šecko, co Vám na ksichte zostalo.
A dyž sa to podarilo na Vás, reku, vyskúšám to na mojém starém.
Nescél, bránýl sa jak svina, aj ňa poškrábál a pokúsál, ale nakonec, dyž sem mu uvázala ruky k žilly a dyž sem ho zasella, tak sa mi podarilo mu obočí vytrhat. Nény to celkem rovné, lebo sa fúrt mykál, ale má to lepší.
Ale víte co?
Špatý fúrt. Aj s vytrhaným obočím.
A jak sem sa nad tým hlboko zamýšlala, zrazu mi doletela myšlenka, že či to nemože byt aj nečím iným. Že dyž dokáže človek špatyt, že či to nemože byt trebárs aj nečím, co videt nény a co špatý znútra. A co s tým?
Aj dyž sem nad tým rozmýšlala celú silú, odpovedat sem si s mojú prirodzenú inteligenciú nevedala, a tak sem sa rozholla, že oslovím s túto otázkú Vás, skúsenú, s vytrhaným obočím.
Stretli ste sa ve Vašém pohnutém živote už aj s tým, že negdo mnel na ksichte šecko v porádku a jak otvoríl hubu, jenna katastrofa? Co by ste poradyli takému? Máte skúsenosty s nejakým odborníkem na úpravu teho, co videt neny a špatý to znútra?
Ja vím, že po Vás nemožem takto narychlo chcet, aby ste mi prezradyli, de ste s Vašú výplatú byli a najmä, dyž to zatál nepomohlo, ale jak budete mnet trochu času a ochoty zverit mi takúto informáciu, budem Vám za nu velice vdačná.
Tak sa držte, pany Tabáková, udržujte sa, nezdávajte sa a aspon si to šecko zatál trhajte zvonka. Lepší neco, jak nyc.
Vaša uzavretá anonymka.
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1571860481431985&set=a.276198277664885