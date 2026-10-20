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20. okt 2026 o 17:30
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Milá pany (zatál len minysterka) Šinkovičová (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Dnes sem sa dozvedela radosnú novinu: Scú Vás povýšit na podpredsednýčku vlády. A pred Vama je velice tažké rozhonnutý: Taraba lebo Danko?

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Diskusia  (0)

Mladý, s Versáčem, ale bez istých penez, alebo starý, bez Versáčeho, ale s istými penázmi?

Tažká otázka.

Já Vám povím taktok, pany Martynka, jak už sa premiér nechál k takémutok comusik dotlačit, mosel byt pod vplyvem velice silných omamných látek alebo nejakých lékú, tak teho využite. To sa vácej už nemusí zopakuvat. Neulakomte sa na kus kabáta na streche a chytte hodenú rukavicu od Danka ze suterénu. (Né, že by byla nejaká výhra, ale odtál sa to lepšé chytá).

A nebojte sa nového místa. V tej vláde už je tolkého neštastá, že Vy sa tam určite nestratýte a verte, že možná aj zažáríte.

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A tu máte pár rad do začátkú Vašej novej životnej cesty:

Stavajte sa dycky vella takých, co nemajú čím zaujat. V našej vláde nebudete mnet tažké si vybrat. Jasná volba je napr. taký Huliak. Tam vynyknete dycky, aj dyby ste nesceli. A jak Vás postavijá nekde dopredku, len sa usmívajte, háčte vlasama, mrkajte a prikyvujte. Tým nyc nepokazíte a bude Vás videt.

Za žánnych okolnostý nekomunikujte s tými, co s Vami nesúhlasá. V diskusiách používajte hlavne monológ, co je najvyššá forma suverénnej demokracie.

A hlavne, správajte sa od prirodzeňá. Jak sa budete správat od prirodzeňá, nemá Vás do zaskočit, alebo nečím nachytat. Každý, do na Vás kukne, do Vás bude chvílu očúvat, do uvidý, jak hážete vlasama a prirodzene mrkáte, si poví: Tak totok neny naučené, totok je prirodzenye samé o sebe, tu už neny co urazit.

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Držte sa, pany Martynka, dajte prezidentovi dostatek času, kým Vás vymenuje (má Vás takýchto tažkých prípadú teraz chudák vácej) a nech sa Vám potem v novej funkcii darí.

S pozdravem

Vaša obdyvuvatelka uzavretá anonymka.

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Zdroj:

https://www.aktuality.sk/clanok/fEiQBTf/robert-fico-predlozil-prezidentovi-navrh-na-vymenovanie-ministerky-martiny-simkovicovej-za-podpredsednicku-vlady-sr/

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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