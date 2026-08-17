Potešilo ma, že ste pri volbe nakládli na kandidátú velicu dúležitú otázku: či je v porádku, že si zamesnanci Najvyššého správného súdu možú nosit do roboty ze sebú společenské zvery. Už to, že ste tejto otázce venuvali skoro desatynu celého rokovacího času, teda skoro hodynu, vypovedá o Vašém prehlade o djáný na Najvyššém správném súde a záujme o túto závažnú tému, kerá hýbe celým slovenským súnnyctvem.
Ale já sa pýtám: Nejde o dyskrimináciu?
Jak je možné, že si zamesnanci na Najvyšší súd možú nosit ze sebú do práce len společenské zveri? Co si taký kôn alebo koza nezaslúžá byt ze svojím pánýčkem v kancelárii alebo v súnnej sieny? A co také kravy alebo slépky? Proč nemožú aj ony byt prítomné na Najvyššém súde? Je spravollivé, že sa jeden zamesnanec Najvyšého súdu móže ve svojej kancelárii hrát se svojím ftákem a druhý musí nechat svojého miláčika doma len proto, že neny společenský?
Já tedy nevím, gdo týto dodatky legislatývne schváluje, ale polla mna ide o čistú dyskrimináciu zverov.
Preto...
... dávám túto cestú ponnet novej pany predsednýčke Valašikovej na zmenu dodatku ku Kolektývnej zmluve, aby na Najvyššém správném súde mohli vella bežných zamesnancú a iných společenských tvorú sedet aj zveri nespolečenské. Jak to bude taktok legislatývne upravené, bude to jennak spravollivé a zároven šeckým bude jasné, že jak sa na súde objeví nejaký somár alebo krava, tak je to na tomto míste celkem normálné.
S pozdravem
Vaša uzavretá anonymka
P.S.
A ešte raz scem velice pekne podakuvat šeckým členom Súnnej rady, že sa na Vaších rokuvánách zaoberáte aj takýmito dúležitými spoločenskými otázkami a že Vám neny jenno, gto na Najvyššém súde sedý.
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