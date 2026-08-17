pondelok, 17. august, 2026 |  Meniny má Milica
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
15. aug 2026 o 09:33  (upravené 15. aug 2026 o 09:49)
Prečítané: 1 295x

Milí členy súnnej rady (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Z velikým záujmem sem si vypočula Vaše posledné rokuváný, kde ste volili predsedu Najvyššého správného súdu a mosím Vám povedat, že sem velice potešená z Vašeho záujmu o otázku spolunažívanya zamesnancov súdu zo zverami.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

Potešilo ma, že ste pri volbe nakládli na kandidátú velicu dúležitú otázku: či je v porádku, že si zamesnanci Najvyššého správného súdu možú nosit do roboty ze sebú společenské zvery. Už to, že ste tejto otázce venuvali skoro desatynu celého rokovacího času, teda skoro hodynu, vypovedá o Vašém prehlade o djáný na Najvyššém správném súde a záujme o túto závažnú tému, kerá hýbe celým slovenským súnnyctvem.

Ale já sa pýtám: Nejde o dyskrimináciu?

Jak je možné, že si zamesnanci na Najvyšší súd možú nosit ze sebú do práce len společenské zveri? Co si taký kôn alebo koza nezaslúžá byt ze svojím pánýčkem v kancelárii alebo v súnnej sieny? A co také kravy alebo slépky? Proč nemožú aj ony byt prítomné na Najvyššém súde? Je spravollivé, že sa jeden zamesnanec Najvyšého súdu móže ve svojej kancelárii hrát se svojím ftákem a druhý musí nechat svojého miláčika doma len proto, že neny společenský?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Já tedy nevím, gdo týto dodatky legislatývne schváluje, ale polla mna ide o čistú dyskrimináciu zverov.

Preto...

... dávám túto cestú ponnet novej pany predsednýčke Valašikovej na zmenu dodatku ku Kolektývnej zmluve, aby na Najvyššém správném súde mohli vella bežných zamesnancú a iných společenských tvorú sedet aj zveri nespolečenské. Jak to bude taktok legislatývne upravené, bude to jennak spravollivé a zároven šeckým bude jasné, že jak sa na súde objeví nejaký somár alebo krava, tak je to na tomto míste celkem normálné.

S pozdravem

Vaša uzavretá anonymka

P.S.

A ešte raz scem velice pekne podakuvat šeckým členom Súnnej rady, že sa na Vaších rokuvánách zaoberáte aj takýmito dúležitými spoločenskými otázkami a že Vám neny jenno, gto na Najvyššém súde sedý.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj:

https://zasadnutia.sudnarada.gov.sk/

Věra Tepličková

Věra Tepličková
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 239
    •  | 
  • Páči sa:  47 033x

V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

305 článkov
Karol Galek

Karol Galek

128 článkov
Marian Nanias

Marian Nanias

341 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

126 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu