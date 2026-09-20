Milý pán Danko (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

To, že je demokracia prežitek, sem pochopila hned jak zme sa z mojím zebrali, a tak akonáhle, ten moj chudačisko bezprizórný, pochopíl, že sem v našéj skupine tá múdrejšá, a ustúpíl, tak sem zrušila demokraciu, opozíciu aj slobonné volby.
A dobre sem spravila.
Mám to nastavené tak, že vládnem pevnú rukú z ludskú tvárú a starý za tý roky už pochopíl, že pluralita mojich názorú nám doma celkem stačí.
Je síce fakt, že nekdy (z venku poovplyvňuvaný) si teho neváží a vystrčí rožky, ale jednú - dvomi ranámi ho spacifikujem, ukážem mu, de je jeho místo, a je zas chvílu klud. Disciplína musí byt. Šady.
Aj v ložnyci.
Pevná dyrektýva a stopercentná sebadysciplína.
Aby sa plnyli moje uznesená a prekračuvali jeho normy a plány.
Takto Vám povím, pán Danko, v hlave to máte celkem dobre rozbehnuté, už len trefit dobu, aby sa to pozastavilo vtedy, kedy sa to pozastavit má, a aby sa to v tom behu nepreškobrclo na druhú stranu. Sám hovoríte, že sa Vám výjavy o tlakoch demokracie ze západu, o jennej politickej strane v státe a súperení najmúdrejších vyjavuvat ešte len začínajú a že je to tak čerstvé, že sa ešte sám o tomtok šeckom musíte utvrdzuvat.
Nuž, asi taktok, pán Danko.
Šecky Vaše výjavy si poctyvo zapisujte, utvrdzujte sa v nych, jak sa len dá, a dyž už budete načisto utvrdený, potom to zrazu šecko vytahnyte naraz. Aby ste nepriatela a prípanného konkurenta zmátli a prekvapili. A potom... jak Vám teda možem poradyt, už nelítajte po polityckých dyskusiách jak blunný holub, vytahnyte záložky aj šecky Vaše výjavy a buchnyte do ostroúhleho stola. Šak ste kapitán!
Ludé poslennú dobú otupjejevajú, využite to, poskytnyte im Vašu ucelenú politickú alternatývu ze šeckými výjavmi a snád sa nekerí už celkem pootupjevaný chytnú.
S pozdravem
Vaša (zatál ešte furt) uzatvorená anonymka
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