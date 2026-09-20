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20. sep 2026 o 18:51
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Milý pán Danko (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Vaše ščerajšé slová o škollivosty demokracie a ideách jennej strany v čele státu ňa doslova nadchli. Já túto teóriu v praxi overujem doma už roky a výsledky sú velice pozitývne.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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To, že je demokracia prežitek, sem pochopila hned jak zme sa z mojím zebrali, a tak akonáhle, ten moj chudačisko bezprizórný, pochopíl, že sem v našéj skupine tá múdrejšá, a ustúpíl, tak sem zrušila demokraciu, opozíciu aj slobonné volby.

A dobre sem spravila.

Mám to nastavené tak, že vládnem pevnú rukú z ludskú tvárú a starý za tý roky už pochopíl, že pluralita mojich názorú nám doma celkem stačí.

Je síce fakt, že nekdy (z venku poovplyvňuvaný) si teho neváží a vystrčí rožky, ale jednú - dvomi ranámi ho spacifikujem, ukážem mu, de je jeho místo, a je zas chvílu klud. Disciplína musí byt. Šady.

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Aj v ložnyci.

Pevná dyrektýva a stopercentná sebadysciplína.

Aby sa plnyli moje uznesená a prekračuvali jeho normy a plány.

Takto Vám povím, pán Danko, v hlave to máte celkem dobre rozbehnuté, už len trefit dobu, aby sa to pozastavilo vtedy, kedy sa to pozastavit má, a aby sa to v tom behu nepreškobrclo na druhú stranu. Sám hovoríte, že sa Vám výjavy o tlakoch demokracie ze západu, o jennej politickej strane v státe a súperení najmúdrejších vyjavuvat ešte len začínajú a že je to tak čerstvé, že sa ešte sám o tomtok šeckom musíte utvrdzuvat.

Nuž, asi taktok, pán Danko.

Šecky Vaše výjavy si poctyvo zapisujte, utvrdzujte sa v nych, jak sa len dá, a dyž už budete načisto utvrdený, potom to zrazu šecko vytahnyte naraz. Aby ste nepriatela a prípanného konkurenta zmátli a prekvapili. A potom... jak Vám teda možem poradyt, už nelítajte po polityckých dyskusiách jak blunný holub, vytahnyte záložky aj šecky Vaše výjavy a buchnyte do ostroúhleho stola. Šak ste kapitán!

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Ludé poslennú dobú otupjejevajú, využite to, poskytnyte im Vašu ucelenú politickú alternatývu ze šeckými výjavmi a snád sa nekerí už celkem pootupjevaný chytnú.

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S pozdravem

Vaša (zatál ešte furt) uzatvorená anonymka

Zdroj:

https://www.facebook.com/watch/?v=1816856295990218

Věra Tepličková

Věra Tepličková
Bloger 
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  • Počet článkov:  1 253
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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