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5. okt 2026 o 15:33
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Milý pán Drucker (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Sem velice ščasná, že ste nám, nyžšé položeným, jennoduchým jazykem vysvetlili, jak to vlasne s tým vyrovnaným návrhem rozpočtu je.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Už týždne sa ze starým vadýme, či vláda mosí alebo nemosí predložit vyrovnaný rozpočet. Furt sa hádame, starý kvúli temu nespí (lebo já nemožem spávat, tak nenechám any jeho), chudačisko už any nejí, dyž mu nevarím, a tak. Starý tvrdý, že mosí a já, že nemosí. Až Vy ste nám dnes poskytli obidvom spravodlivú odpoved na úrovny.

A zme obá velice rády, že zme vyhráli obá.

Hned po Vašém odchode z vlády, kde ste šeci jennohlasne odsúhlasili nevyrovnaný rozpočet, ste na otázku novinárky, či súhlasíte s minystrem financií a jeho vyjadreným, že vláda nemosí predložit vyrovnaný rozpočet aj ked to neny v súlade ze súčasne nastaveným ústavným zákonem, ste jasne a zrozumitelne povedali:

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"Mojou úlohou tu nie je robiť oponentúru pánovi mistrovi financií, ani jeho výkladu, mojou úlohou je, že aby sme dodržiavali zákony, to musíme, ale aby fungovalo všetko, aj školstvo."

A to je od Vás velice prozretelné, pán Drucker.

V jennej vete ste za aj proty.

Nenasr... nenahnevali ste any Kamenyckého, ani mojého starého, any mňa.

A dyby len to.

Aj ste nás Vašú jennoduchú vetú: "Netešme sa, prosím, z toho, že by mala vláda predkladať vyrovnaný rozpočet, lebo ten by spôsobil zbytočné problémy a destabilizáciu", pozbudyli a namotivuvali.

Tak mi sa z teho ze starým teda netešíme a zme štasný, že ste prelložili rozpočet nevyrovnaný. Doholli zme sa, že je lepšé žit stabilný z nevyrovnaným, jak z vyrovnaným a s problémama.

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Držte sa pán Drucker, budte aj nadalej vzorem slovenským detom a takto pekne a zrozumitelne k nym vyprávajte po veky vekú. Amen.

Vaša oddaná uzavretá anonymka.

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=vpn5e3ZG-ls

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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