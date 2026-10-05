Milý pán Drucker (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Už týždne sa ze starým vadýme, či vláda mosí alebo nemosí predložit vyrovnaný rozpočet. Furt sa hádame, starý kvúli temu nespí (lebo já nemožem spávat, tak nenechám any jeho), chudačisko už any nejí, dyž mu nevarím, a tak. Starý tvrdý, že mosí a já, že nemosí. Až Vy ste nám dnes poskytli obidvom spravodlivú odpoved na úrovny.
A zme obá velice rády, že zme vyhráli obá.
Hned po Vašém odchode z vlády, kde ste šeci jennohlasne odsúhlasili nevyrovnaný rozpočet, ste na otázku novinárky, či súhlasíte s minystrem financií a jeho vyjadreným, že vláda nemosí predložit vyrovnaný rozpočet aj ked to neny v súlade ze súčasne nastaveným ústavným zákonem, ste jasne a zrozumitelne povedali:
"Mojou úlohou tu nie je robiť oponentúru pánovi mistrovi financií, ani jeho výkladu, mojou úlohou je, že aby sme dodržiavali zákony, to musíme, ale aby fungovalo všetko, aj školstvo."
A to je od Vás velice prozretelné, pán Drucker.
V jennej vete ste za aj proty.
Nenasr... nenahnevali ste any Kamenyckého, ani mojého starého, any mňa.
A dyby len to.
Aj ste nás Vašú jennoduchú vetú: "Netešme sa, prosím, z toho, že by mala vláda predkladať vyrovnaný rozpočet, lebo ten by spôsobil zbytočné problémy a destabilizáciu", pozbudyli a namotivuvali.
Tak mi sa z teho ze starým teda netešíme a zme štasný, že ste prelložili rozpočet nevyrovnaný. Doholli zme sa, že je lepšé žit stabilný z nevyrovnaným, jak z vyrovnaným a s problémama.
Držte sa pán Drucker, budte aj nadalej vzorem slovenským detom a takto pekne a zrozumitelne k nym vyprávajte po veky vekú. Amen.
Vaša oddaná uzavretá anonymka.
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