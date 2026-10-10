Milý pán Huliak (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Povím Vám, nekeré zme aj plakali.
Zholli zme sa šecky na tem, že ste silný hrdyna, kerého zme si snád na Slovensku any nezaslúžili. Tolká odvaha. Tolké sebazapretý. A to len kôli tomu, aby zme sa my a naše dety mneli lepšé.
Šak zme sa aj jenna druhej pýtali: Proč mosí Huliak držat? Jak a gde ho to musí bolet, ked drží? Plače pri držaný? Aj ho potem dosi ošetrí?
Aj zme si na týto a iné tázky jasne odpovedali: Vaša veta, pán Huliak, to neny politycká deklarácia, to je čisté voláný o pomoc človeka, kerému sa strašne sce, má kŕče, potý sa jak svina, už nemože vydržat, ale drží a drží...
Mosí to byt strašné, pán Huliak.
Šak stát jak svatý za dedynú, držat, trpet, očúvat od partnera (a možná aj vácerých), kerý je v najlepšém: "Túto polohu mosíš držat, aj dyby ta to mnelo stát život", a Vy len dúfate, že nekerému konečne sekne v krížoch a pustý... to mosá byt strašné muky. A to ešte nevíme, či na Vás neskúšajú nejaké nekalé praktiky, nedajboh Vás negde alebo k nečemu uvazujú v gumovém overali a Vy mosíte štekat.
Nuž, asi taktok, pán Huliak.
V spolku Fén fatál zme sa jennohlasne doholli, že sa zložíme na nejaký památník a vystavíme si Vás na sekretári v našej klubovni. Z teho, co sme vyzbírali a na základe teho, de sa nám v sekretári vlezete, to bude neco menšího. Ale kúpíme k temu aj svíčku a dycky jak dojdeme, ju pod Vami zapálíme.
S pozdravem: Držte sa a držte, dokál vydržíte
Vaša uzavretá anonymka
P.S.
A dyby ste sceli dojst, tak dojdyte.
Jenna členka spolku hovorila, že desi čítala, že ste desi povedali, že ste velice galantný a že každá žena byla s Vami spokojená, tak by zme sa o tem jenna po druhej sceli presvečit. (Už máme spísaný aj poraduvník.)
Zdroje:
https://www.youtube.com/watch?v=ezU0uE7ayR8