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10. okt 2026 o 09:52
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Milý pán Huliak (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Ščera zme na výbore pouličného spolku Fén fatál rozebírali silnú myšlenku, kerá Vám unykla pomezi rečú: "Túto vládu držať musím, aj keby ma to malo stáť život."

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Povím Vám, nekeré zme aj plakali.

Zholli zme sa šecky na tem, že ste silný hrdyna, kerého zme si snád na Slovensku any nezaslúžili. Tolká odvaha. Tolké sebazapretý. A to len kôli tomu, aby zme sa my a naše dety mneli lepšé.

Šak zme sa aj jenna druhej pýtali: Proč mosí Huliak držat? Jak a gde ho to musí bolet, ked drží? Plače pri držaný? Aj ho potem dosi ošetrí?

Aj zme si na týto a iné tázky jasne odpovedali: Vaša veta, pán Huliak, to neny politycká deklarácia, to je čisté voláný o pomoc človeka, kerému sa strašne sce, má kŕče, potý sa jak svina, už nemože vydržat, ale drží a drží...

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Mosí to byt strašné, pán Huliak.

Šak stát jak svatý za dedynú, držat, trpet, očúvat od partnera (a možná aj vácerých), kerý je v najlepšém: "Túto polohu mosíš držat, aj dyby ta to mnelo stát život", a Vy len dúfate, že nekerému konečne sekne v krížoch a pustý... to mosá byt strašné muky. A to ešte nevíme, či na Vás neskúšajú nejaké nekalé praktiky, nedajboh Vás negde alebo k nečemu uvazujú v gumovém overali a Vy mosíte štekat.

Nuž, asi taktok, pán Huliak.

V spolku Fén fatál zme sa jennohlasne doholli, že sa zložíme na nejaký památník a vystavíme si Vás na sekretári v našej klubovni. Z teho, co sme vyzbírali a na základe teho, de sa nám v sekretári vlezete, to bude neco menšího. Ale kúpíme k temu aj svíčku a dycky jak dojdeme, ju pod Vami zapálíme.

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S pozdravem: Držte sa a držte, dokál vydržíte

Vaša uzavretá anonymka

P.S.

A dyby ste sceli dojst, tak dojdyte.

Jenna členka spolku hovorila, že desi čítala, že ste desi povedali, že ste velice galantný a že každá žena byla s Vami spokojená, tak by zme sa o tem jenna po druhej sceli presvečit. (Už máme spísaný aj poraduvník.)

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Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=ezU0uE7ayR8

https://dennikn.sk/minuta/5610854/

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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  • Počet článkov:  1 261
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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