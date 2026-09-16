Šeckým ste im na rovinu celú hodynu jasne naznačuvali, že jak v zákone neny prámo napísané slovo Kalinák, tak žánný konflikt Vašich záujmú neexistuje. Já sice tento zákon nepoznám, ale verím Vám.
A já by sem sa na Vašém míste nebála, zákon by sem rozšírila a kludne by sem ho nazvala Zákon zachovanya Kalináka. Jak to tam je napsané tak, jak ste naznačili, že: "Šecka energia vložená do Strnadového biznisu pred Vaším vymenuvaným za minystra sa nygdy nestratý, len sa tak trochu premený alebo (polla slov Vašého šéfa) transformuje", tak potom nény o čem. A mohlo by to íst takto aj do Ústavy. Danko s Eštokem by Vám to celkem iste schválili. Ved, tak jak ste v tlačovke naznačili, záujmy, keré máte ze Strnadem, sú šecky aj záujmami Slovenska a ludé možú byt rádi, že ste im sem donésli prácu a tatrovky. A to bez nejakého otravného transparentného tendra.
A víte, pán Kalinák, co je na tem šeckém najsmutnejšé?
Že ste sa moseli takto otvorene pred celým národem priznat, že Vy z teho nyc nemáte. Takto sa postavit pred kamery, jak najvačší chudák a priznat sa, že to šecko robíte len z čistej lásky k zbrojárstvu, k Dubajským vetrom a českým tatrám je naozajstné hrdynstvo.
Priznám sa Vám, s mojím starým zme si poobede po tlačovke salli a vytvorili zme inyciatývu v súlade ze Zákonem zachovanya Kalináka, v kerej chceme oslovit šecky solventnejšé rodyny v našej dedyne a celém širokém okolí, aby Vám vyjadrili solidaritu a v mene akcie "Aspon jenna húfnyca do každej rodyny", Vás takýmto činem podporili.
Dnes večér sa zároven chystám napsat aj dakovný list pánovi Strnadovi, že sa Vás takto ujál.
Nuž, tak dneskaj aspon takto, pán Kalinák.
Držte sa mi, nyčeho sa nezlaknyte a na množstvo nehladte.
S pozdravem
Vaša uzavretá anonymka
Zdroj:
https://www.ta3.com/relacia/1071771/tb-r-kalinaka-po-rokovani-vlady