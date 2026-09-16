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16. sep 2026 o 18:55
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Milý pán Kalinák (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Dnes sem si kukla tlačovku, na kerej Vás novinári spovedali ohledne konfliktú Vašich záujmú a povím Vám, dobre ste im dali.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Šeckým ste im na rovinu celú hodynu jasne naznačuvali, že jak v zákone neny prámo napísané slovo Kalinák, tak žánný konflikt Vašich záujmú neexistuje. Já sice tento zákon nepoznám, ale verím Vám.

A já by sem sa na Vašém míste nebála, zákon by sem rozšírila a kludne by sem ho nazvala Zákon zachovanya Kalináka. Jak to tam je napsané tak, jak ste naznačili, že: "Šecka energia vložená do Strnadového biznisu pred Vaším vymenuvaným za minystra sa nygdy nestratý, len sa tak trochu premený alebo (polla slov Vašého šéfa) transformuje", tak potom nény o čem. A mohlo by to íst takto aj do Ústavy. Danko s Eštokem by Vám to celkem iste schválili. Ved, tak jak ste v tlačovke naznačili, záujmy, keré máte ze Strnadem, sú šecky aj záujmami Slovenska a ludé možú byt rádi, že ste im sem donésli prácu a tatrovky. A to bez nejakého otravného transparentného tendra.

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A víte, pán Kalinák, co je na tem šeckém najsmutnejšé?

Že ste sa moseli takto otvorene pred celým národem priznat, že Vy z teho nyc nemáte. Takto sa postavit pred kamery, jak najvačší chudák a priznat sa, že to šecko robíte len z čistej lásky k zbrojárstvu, k Dubajským vetrom a českým tatrám je naozajstné hrdynstvo.

Priznám sa Vám, s mojím starým zme si poobede po tlačovke salli a vytvorili zme inyciatývu v súlade ze Zákonem zachovanya Kalináka, v kerej chceme oslovit šecky solventnejšé rodyny v našej dedyne a celém širokém okolí, aby Vám vyjadrili solidaritu a v mene akcie "Aspon jenna húfnyca do každej rodyny", Vás takýmto činem podporili.

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Dnes večér sa zároven chystám napsat aj dakovný list pánovi Strnadovi, že sa Vás takto ujál.

Nuž, tak dneskaj aspon takto, pán Kalinák.

Držte sa mi, nyčeho sa nezlaknyte a na množstvo nehladte.

S pozdravem

Vaša uzavretá anonymka

Zdroj:

https://www.ta3.com/relacia/1071771/tb-r-kalinaka-po-rokovani-vlady

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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