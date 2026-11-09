Milý pán Kalinák (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Priznám sa, jak sa to schválí, vykašlem sa na autobus a už budem chodyt len vlakem. Mladý vojaci donesú do vlakú mladost, zábavu, a jak Vy slubujete, aj ochranu pred takými, co by nás sceli po ceste znásilnuvat.
Povím Vám, že za týchto podmínek sa potom nám biednym, kerí už vlakem zadarmo chodýme, bude lepše znášat aj to, že je vlak trochu pokazený, že má meškáný, alebo že sa v nem nekúrí. Vojačik prisadne, zahreje, zahrá, zatancuje, zašpásuje, ... pamatám, ked zme taktok za vojny cestuvali.
Já si to predstavujem asi nejak taktok...
Len ešte totok, pán Kalinák... (já len, aby z Vašej strany neostalo len pri sluboch, my zme sa tešili a vojakov nám nakonec do vlakú nedodáte).
Tá pany, co byla s Vami na tlačovke, na otázku Odkedy to bude platyt? odpovedala, že už to platý, co je čunné, lebo vojaci naším vlakem teda nechodá. To by sem si šimla.
Tak dyž budete mat trochu času, dajte nám vedet, že kade, kerými vlakmi a kedy chodá. Já sem zbalená a nachystaná už od obeda.
Velice pekne popredku dakujem.
Vaša uzavretá anonymka