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9. nov 2026 o 12:18
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Milý pán Kalinák (z otvoreného listu uzavretej anonymky)

Dneskajšá tlačovka s Rážem, na kerej ste slúbili chudákom vojačikom benefit chodyt zadarmo vlakem za svojimi blízkými, ma dojal. Aj sem si poplakala. Tolkej dobroty vo Vás.

Věra Tepličková
Věra Tepličková Prémiový bloger
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Priznám sa, jak sa to schválí, vykašlem sa na autobus a už budem chodyt len vlakem. Mladý vojaci donesú do vlakú mladost, zábavu, a jak Vy slubujete, aj ochranu pred takými, co by nás sceli po ceste znásilnuvat.

Povím Vám, že za týchto podmínek sa potom nám biednym, kerí už vlakem zadarmo chodýme, bude lepše znášat aj to, že je vlak trochu pokazený, že má meškáný, alebo že sa v nem nekúrí. Vojačik prisadne, zahreje, zahrá, zatancuje, zašpásuje, ... pamatám, ked zme taktok za vojny cestuvali.

Já si to predstavujem asi nejak taktok...

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Veselé cestuváný vlakem s benefitmi
Veselé cestuváný vlakem s benefitmi (zdroj: AI)

Len ešte totok, pán Kalinák... (já len, aby z Vašej strany neostalo len pri sluboch, my zme sa tešili a vojakov nám nakonec do vlakú nedodáte).

Tá pany, co byla s Vami na tlačovke, na otázku Odkedy to bude platyt? odpovedala, že už to platý, co je čunné, lebo vojaci naším vlakem teda nechodá. To by sem si šimla.

Tak dyž budete mat trochu času, dajte nám vedet, že kade, kerými vlakmi a kedy chodá. Já sem zbalená a nachystaná už od obeda.

Velice pekne popredku dakujem.

Vaša uzavretá anonymka

Věra Tepličková

Věra Tepličková
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V prvom rade som manželka, mama a babička, ktorá nadovšetko miluje svoju úžasnú rodinu. Profesionálne som sociálna pedagogička a vychovávateľka s viac ako 26 ročnou pedagogickou praxou. Už viac ako 10 rokov sa venujem štúdiu ľudského temperamentu a som zakladateľkou a majiteľkou prvej temperamentovej vzťahovej poradne na Slovensku - VeraTemp. Fascinuje ma pozorovať a študovať správanie ľudí, medziľudské vzťahy v rodinách, pátrať po príčinách problémov a hľadať možnosti ich riešenia. Mojim krédom je citát Marca Vitruvia Pollia: Rodičia majú dať deťom na cestu veľkú výbavu, ktorá by pri stroskotaní lode vyplávala spolu s nimi na hladinu. Zoznam autorových rubrík:  LampáreňS politikmi netancujem.Výchova a vzdelávanie inak.Keď už nič, tak rýmy...Zo života ...Maličkosti z temperamentovej poradne...NezaradenéSúkromné

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